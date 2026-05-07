007 First Light: Sequel hängt vom Erfolg des Spiels ab

Zum kommenden Agenten-Abenteuer 007 First Light hat sich nun CEO Hakan Abrak von IO Interactive zu möglichen Zukunftsplänen via The Game Businessgeäußert.

Demnach sei ein Nachfolger grundsätzlich nicht ausgeschlossen – allerdings klar an den Erfolg des Spiels gebunden. Ob eine Fortsetzung entsteht, hängt sowohl von Verkaufszahlen als auch von der Resonanz der Community ab.

Abrak betont, dass sowohl IO Interactive als auch der IP-Inhaber Amazon MGM Studios großen Wert auf Qualität legen. Neue Projekte würden nur dann weiterverfolgt, wenn das aktuelle Spiel sowohl spielerisch als auch kommerziell überzeugt.

Dabei spielt auch die neue Interpretation von James Bond eine wichtige Rolle: Es müsse sich erst zeigen, ob die Figur und das Spielkonzept bei den Spielern gut ankommen und eine aktive Community entsteht.

Das Studio verweist zudem auf seine Erfahrung mit Fortsetzungen, etwa bei der Hitman-Reihe, bei der spätere Teile effizienter entwickelt werden konnten. Dennoch bleibt der Grundsatz klar: Qualität hat Vorrang vor schneller Expansion.