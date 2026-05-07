007 First Light: Sequel hängt vom Erfolg des Spiels ab

15 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

007 First Light: Sequel möglich – aber nur bei Erfolg.

Zum kommenden Agenten-Abenteuer 007 First Light hat sich nun CEO Hakan Abrak von IO Interactive zu möglichen Zukunftsplänen via The Game Businessgeäußert.

Demnach sei ein Nachfolger grundsätzlich nicht ausgeschlossen – allerdings klar an den Erfolg des Spiels gebunden. Ob eine Fortsetzung entsteht, hängt sowohl von Verkaufszahlen als auch von der Resonanz der Community ab.

Abrak betont, dass sowohl IO Interactive als auch der IP-Inhaber Amazon MGM Studios großen Wert auf Qualität legen. Neue Projekte würden nur dann weiterverfolgt, wenn das aktuelle Spiel sowohl spielerisch als auch kommerziell überzeugt.

Dabei spielt auch die neue Interpretation von James Bond eine wichtige Rolle: Es müsse sich erst zeigen, ob die Figur und das Spielkonzept bei den Spielern gut ankommen und eine aktive Community entsteht.

Das Studio verweist zudem auf seine Erfahrung mit Fortsetzungen, etwa bei der Hitman-Reihe, bei der spätere Teile effizienter entwickelt werden konnten. Dennoch bleibt der Grundsatz klar: Qualität hat Vorrang vor schneller Expansion.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Davki90 9460 XP Beginner Level 4 | 07.05.2026 - 12:31 Uhr

    Die Vorbestellungen sind zumindest auf Steam, eher durchwachsen, im Vergleich zu Forza Horizon 6, zum Beispiel. Dies liegt aber wohl am Preis, dieser ist etwas zu hoch, finde ich.

    0
    • Ash2X 335060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.05.2026 - 12:59 Uhr
      Antwort auf Davki90

      Du kannst unmöglich Teil 6 eines Party Rennspiels mit einem James Bond vergleichen, einer IP dessen bekanntester Titel bald 30 Jahre alt ist.

      1
  4. xXxTanithxXx 89760 XP Untouchable Star 4 | 07.05.2026 - 12:37 Uhr

    Brauch es erst mal nicht wird dann irgendwann mal für nen appel und nen ei geholt.

    1
  5. Mech77 112135 XP Scorpio King Rang 1 | 07.05.2026 - 12:54 Uhr

    Ich bin halt bei dem Game noch zögerlich und warte erst mal Tests und echtes Gameplay ab.

    0
  6. Katanameister 417820 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.05.2026 - 12:55 Uhr

    Das gilt ja in der Regel bei jedem Spiel, bisher sah es ganz ok bis solide aus, ob das ausreicht muss man sehen.

    0
  7. ObitheWan 45060 XP Hooligan Treter | 07.05.2026 - 13:10 Uhr

    Wenn dieser Titel sehr erfolgreich sein sollte, wird es nicht nur ein Sequel geben, sondern Amazon wird auch die nächsten Filme auf diese neue „Linie“ ausrichten. Die befinden sich momentan noch im Abstimmungslimbo – sie würden gerne auf die „Modern Audience“ ausrichten, aber fürchten zu sehr den Backlash der klassischen Fans (und IMHO aller Menschen bei Verstand). Dieses Game ist der Feldtest.

    Ein Teil von mir will euch anflehen, diesen Titel zu boykottieren, was aber natürlich Quatsch ist. Jeder soll das mögen, was er mag oder eben nicht. Ich habe innerlich schon akzeptiert, dass sie auch James Bond am Ende kaputt machen werden. Nach Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Tomb Raider, Witcher etc. tut es langsam auch gar nicht mehr so weh. ‚Cause I’m the king of wishful thinking

    0

Hinterlasse eine Antwort