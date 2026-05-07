007 First Light: Sequel hängt vom Erfolg des Spiels ab

Zum kommenden Agenten-Abenteuer 007 First Light hat sich nun CEO Hakan Abrak von IO Interactive zu möglichen Zukunftsplänen via The Game Businessgeäußert.
Demnach sei ein Nachfolger grundsätzlich nicht ausgeschlossen – allerdings klar an den Erfolg des Spiels gebunden. Ob eine Fortsetzung entsteht, hängt sowohl von Verkaufszahlen als auch von der Resonanz der Community ab.
Abrak betont, dass sowohl IO Interactive als auch der IP-Inhaber Amazon MGM Studios großen Wert auf Qualität legen. Neue Projekte würden nur dann weiterverfolgt, wenn das aktuelle Spiel sowohl spielerisch als auch kommerziell überzeugt.
Dabei spielt auch die neue Interpretation von James Bond eine wichtige Rolle: Es müsse sich erst zeigen, ob die Figur und das Spielkonzept bei den Spielern gut ankommen und eine aktive Community entsteht.
Das Studio verweist zudem auf seine Erfahrung mit Fortsetzungen, etwa bei der Hitman-Reihe, bei der spätere Teile effizienter entwickelt werden konnten. Dennoch bleibt der Grundsatz klar: Qualität hat Vorrang vor schneller Expansion.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohne deutsche Synchro nur vom Wühltisch. Habe genug zum zocken.
Spielst dann andere Spiele ohne deutsche Synchronisation? 😆
Ja klar. Aber aus Prinzip im Angebot. So ein verhalten wird von mit nicht belohnt.
Dawnwalker hab ich sogar vorbestellt. da deutsche Synchro vorhanden ist.
Die Vorbestellungen sind zumindest auf Steam, eher durchwachsen, im Vergleich zu Forza Horizon 6, zum Beispiel. Dies liegt aber wohl am Preis, dieser ist etwas zu hoch, finde ich.
Neue IPs haben es immer schwerer.
Es ist ja nicht Agent Bananofix 🤔
Sieht mir eher nach Jim Bond aus, der Agent mit der Triple null sowie der Lizenz zum Tröten 🤡.
Das ist auch leider mein Problem damit. Da wär meine Visage sogar besser geeignet. Und die würde ich auch für das Spiel ablehnen.
Das ist hart 😅, aber da sieht man mal wieder, was passiert, wenn man jemanden mit der falschen Optik auswählt, viele Spieler sind schon von Anfang an abgeneigt es überhaupt zu zocken.
Du kannst unmöglich Teil 6 eines Party Rennspiels mit einem James Bond vergleichen, einer IP dessen bekanntester Titel bald 30 Jahre alt ist.
Holen werde ich es, aber nicht zum Vollpreis.
Brauch es erst mal nicht wird dann irgendwann mal für nen appel und nen ei geholt.
Ich bin halt bei dem Game noch zögerlich und warte erst mal Tests und echtes Gameplay ab.
Das gilt ja in der Regel bei jedem Spiel, bisher sah es ganz ok bis solide aus, ob das ausreicht muss man sehen.
Wenn dieser Titel sehr erfolgreich sein sollte, wird es nicht nur ein Sequel geben, sondern Amazon wird auch die nächsten Filme auf diese neue „Linie“ ausrichten. Die befinden sich momentan noch im Abstimmungslimbo – sie würden gerne auf die „Modern Audience“ ausrichten, aber fürchten zu sehr den Backlash der klassischen Fans (und IMHO aller Menschen bei Verstand). Dieses Game ist der Feldtest.
Ein Teil von mir will euch anflehen, diesen Titel zu boykottieren, was aber natürlich Quatsch ist. Jeder soll das mögen, was er mag oder eben nicht. Ich habe innerlich schon akzeptiert, dass sie auch James Bond am Ende kaputt machen werden. Nach Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Tomb Raider, Witcher etc. tut es langsam auch gar nicht mehr so weh. ‚Cause I’m the king of wishful thinking