007 First Light: Starke Nvidia DLSS 4 Features im neuen Trailer

007 First Light und die Nvidia‑Features DLSS 4 stehen im Mittelpunkt eines neuen Dev Diary, das die PC‑Version des Action‑Adventures in den Fokus rückt. Der Titel von IO Interactive präsentiert sich darin als technisch aufgerüstetes Espionage‑Game, das seine High‑End‑Optimierungen klar herausstellt.

Im Video zeigen die Entwickler, wie eng sie mit Nvidia zusammenarbeiten, um exklusive Verbesserungen für die PC‑Fassung umzusetzen.

IO Interactive verweist zudem auf seine hauseigene Glacier‑Technologie, die bereits andere große Multiplattform‑Produktionen getragen hat und nun erneut zum Einsatz kommt.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Vorbesteller erhalten kostenlos das Deluxe‑Upgrade.