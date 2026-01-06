007 First Light: Starke Nvidia DLSS 4 Features im neuen Trailer

Image: IO Interactive A/S

Neues Dev Diary enthüllt überraschend starke PC‑Upgrades für 007 First Light dank Nvidia’s DLSS 4.

007 First Light und die Nvidia‑Features DLSS 4 stehen im Mittelpunkt eines neuen Dev Diary, das die PC‑Version des Action‑Adventures in den Fokus rückt. Der Titel von IO Interactive präsentiert sich darin als technisch aufgerüstetes Espionage‑Game, das seine High‑End‑Optimierungen klar herausstellt.

Im Video zeigen die Entwickler, wie eng sie mit Nvidia zusammenarbeiten, um exklusive Verbesserungen für die PC‑Fassung umzusetzen.

IO Interactive verweist zudem auf seine hauseigene Glacier‑Technologie, die bereits andere große Multiplattform‑Produktionen getragen hat und nun erneut zum Einsatz kommt.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Vorbesteller erhalten kostenlos das Deluxe‑Upgrade.

  2. DrFreaK666 189560 XP Battle Rifle God | 06.01.2026 - 18:18 Uhr

    Nichts, was AMD und Intel nicht auch können.
    Aber beide sind zu dumm um mit Entwicklern zusammen zu arbeiten

  3. Katanameister 288200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 18:42 Uhr

    Sieht sehr gut aus, nur irgendwas missfällt mir am Grafikstil und wie die Figuren aussehen 🤔.

  4. Ralle89 60300 XP Stomper | 06.01.2026 - 19:27 Uhr

    Verstehe leider bei solchen Videos nur Bahnhof aber wird schon Sinn ergeben 🤷🏻‍♂️

