007 First Light: Story-Trailer gewährt Tiefe Einblicke

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben einen neuen Story‑Trailer zu 007 First Light veröffentlicht. Das Video bietet den bislang tiefsten Einblick in IO Interactives Interpretation der frühen Jahre von James Bond.
Der Singleplayer‑Titel erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series XS, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und PC. Vorbesteller erhalten kostenlos die Deluxe Edition inklusive 24‑Stunden‑Early‑Access und exklusiven In‑Game‑Items.
Der Trailer zeigt Bonds Rekrutierung durch den MI6 und seine ersten Schritte in der Welt der Spionage.
In Island beweist der junge, impulsive Bond (gespielt von Patrick Gibson) durch Instinkt und Einfallsreichtum, dass er das Potenzial für das wiederbelebte 00‑Programm besitzt. Dort beginnt sein hartes Training – ein Umfeld, in dem Disziplin wichtiger ist als Improvisation und Initiative nicht immer belohnt wird.
Unterstützung findet Bond in M (Priyanga Burford), die sein Talent erkennt. Gleichzeitig trifft er auf John Greenway (Lennie James), einen ehemaligen 00‑Agenten und Ausbilder, dessen strenge, regelkonforme Arbeitsweise schnell mit Bonds ungestümer Art kollidiert.
Trotz ihrer Unterschiede müssen beide zusammenarbeiten, als 009 wieder auftaucht – ein abtrünniger Ex‑Agent, der zur ersten großen Bewährungsprobe des neuen Programms wird.
Bonds Jagd führt ihn um die Welt: von den Karpaten über den Schwarzmarkt von Aleph bis hin zum Piratenkönig Bawma (gespielt von Lenny Kravitz). Zudem trifft er auf rätselhafte Figuren wie Charlotte Roth (Noemie Nakai), deren Loyalität Bond erst entschlüsseln muss.
IO‑Chef Hakan Abrak beschreibt das Ziel des Spiels als Neuinterpretation der Bond‑Ursprünge: ein junger, noch unerfahrener Agent, der seine Instinkte und Intelligenz erst in die Strukturen des MI6 einordnen muss – aber bereits jene Qualitäten zeigt, die ihn später zur Legende machen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Starke Uncharted Vibes. Der neue Story-Trailer hat mir gut gefallen, besonders dieser Mix aus Rekrutierung und den ersten, noch ungeschliffenen Missionen des jungen Bond. Erinnert extrem an die Dynamik eines Nathan Drake. Er ist noch kein kalter Profi, sondern eher rebellisch und körperlich.
Freue mich sehr auf den Titel
Macht schon einen besseren Eindruck als der erste Trailer, der sah ja wirklich wie ein Hitman reskin aus.
Trotzdem gefällt mir Young Bond immer noch nicht so, sieht aus als hätten sie seinen Militärdienst komplett rausgeschrieben.
Ich muss sagen, dass man aus meiner Sicht IO Interactive und Amazon MGM Studios mal derbe für ihr Marketing kritisieren muss. Als es die Ankündigung (vor Jahren) eines Bond-Spiels von IO Interactive gab, war man sehr neugierig seitens der Gamerschaft.
Heute verschwindet das Spiel schon vor Release in der Bedeutungslosigkeit in den Most Wanted 2026 Rankings der Communities. Da hat eindeutig jemand richtig was versemmelt für diese große zugkräftige Lizenz.
Meine Güte, also ein Action James Bond, Ich dachte eher dass es ähnlich Hitman wird mit ein bisschen mehr Diplomatie. Das hier sieht eher als wie Nightfire.
Ich finde immer noch, dass der neue Bond eher für das Triple Null Programm geeignet wäre, der Rest sieht eigentlich ganz solide aus, gute Charaktere, interessante Schauplätze, das Gameplay finde ich bisher eher OK als gut.
Freut mich für alle Geheimagenten fans Da Draussen 🙂
Nice freue mich.
Da werde ich erstmal ein wenig abwarten.
Mal abwarten wie die ersten Reviews ausfallen.
Ich hab wirklich so Bock auf dieses Spiel. Da gebe ich echt einen Vertrauensvorschuss. Mir fehlen solche Spiele aus den 360 Zeiten