007 First Light: Story-Trailer gewährt Tiefe Einblicke

Bonds Rekrutierung, seine ersten Missionen und die zentrale Figuren stehen im Mittelpunkt eines neuen Story-Trailers zu 007 First Light.

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben einen neuen Story‑Trailer zu 007 First Light veröffentlicht. Das Video bietet den bislang tiefsten Einblick in IO Interactives Interpretation der frühen Jahre von James Bond.

Der Singleplayer‑Titel erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series XS, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und PC. Vorbesteller erhalten kostenlos die Deluxe Edition inklusive 24‑Stunden‑Early‑Access und exklusiven In‑Game‑Items.

Der Trailer zeigt Bonds Rekrutierung durch den MI6 und seine ersten Schritte in der Welt der Spionage.

In Island beweist der junge, impulsive Bond (gespielt von Patrick Gibson) durch Instinkt und Einfallsreichtum, dass er das Potenzial für das wiederbelebte 00‑Programm besitzt. Dort beginnt sein hartes Training – ein Umfeld, in dem Disziplin wichtiger ist als Improvisation und Initiative nicht immer belohnt wird.

Unterstützung findet Bond in M (Priyanga Burford), die sein Talent erkennt. Gleichzeitig trifft er auf John Greenway (Lennie James), einen ehemaligen 00‑Agenten und Ausbilder, dessen strenge, regelkonforme Arbeitsweise schnell mit Bonds ungestümer Art kollidiert.

Trotz ihrer Unterschiede müssen beide zusammenarbeiten, als 009 wieder auftaucht – ein abtrünniger Ex‑Agent, der zur ersten großen Bewährungsprobe des neuen Programms wird.

Bonds Jagd führt ihn um die Welt: von den Karpaten über den Schwarzmarkt von Aleph bis hin zum Piratenkönig Bawma (gespielt von Lenny Kravitz). Zudem trifft er auf rätselhafte Figuren wie Charlotte Roth (Noemie Nakai), deren Loyalität Bond erst entschlüsseln muss.

IO‑Chef Hakan Abrak beschreibt das Ziel des Spiels als Neuinterpretation der Bond‑Ursprünge: ein junger, noch unerfahrener Agent, der seine Instinkte und Intelligenz erst in die Strukturen des MI6 einordnen muss – aber bereits jene Qualitäten zeigt, die ihn später zur Legende machen.