007 First Light: Superstar Lenny Kravitz und neue Collector’s Edition

Superstar Lenny Kravitz übernimmt die Rolle des Piratenkönigs Bawma in 007 First Light und die Entwickler stellen die neue Collector’s Edition vor.

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter dem HITMAN-Franchise, und Amazon MGM Studios haben angekündigt, das Grammy Award-Gewinner Lenny Kravitz dem Cast von 007 First Light beitritt.

Er verkörpert den Piratenkönig Bawma, der charismatische und unberechenbare Anführer eines mächtigen Waffen-Schwarzmarkt-Netzwerks. Bawma ist eine Figur, die die Grenze zwischen Verbündetem und Gegner in Bonds Geschichte verschwimmen lässt.

Zum ersten Mal finden sich Aussehen und Stimme von Lenny Kravitz in einem Videospiel. 007 First Light erscheint am 27. März 2026 auf PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und PC, und kann bereits vorbestellt werden, darunter auch die neuangekündigte Collector’s Edition.

Zudem erhalten Spieler, die 007 First Light vorbestellen, ein Upgrade auf die Deluxe Edition, welche 24-Stunden Early Access sowie exklusive Ingame-Skins und -Outfits bietet.

IO Interactive hat zudem die 007 First Light – Collector’s Edition enthüllt, die ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 199,99€ vorbestellt werden kann. Sie enthält das komplette Spiel, die Inhalte der Deluxe-Edition, eine tragbare, lebensgroße Masken-Replik, ein Echtheitszertifikat und ein Steelcase mit Magnet.

007 First Light kann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, über Amazon.com sowie für PC auf Steam und Epic Games Store für 69,99€ vorbestellt werden. Vorbesteller jeder Edition erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition, welche einen 24-Stunden-Early Access enthält.

007 First Light – Specialist Edition gibt es exklusiv auf Amazon.com, mit einzigartiger Verpackung sowie einem Original-Outfit für Bond, dem Classic Tux.

Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Launch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und for PC für 79,99€ erhältlich.

007 First Light – Legacy Edition kann auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 199,99€ vorbestellt werden. Diese enthält das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition, einen exklusiven Golden Gun Waffen-Skin, den Obsidian Gold Suit, eine Golden Gun-Figur mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und ein Steelcase mit Magnet.

„Das Bond-Franchise hat ein solch unglaubliches Erbe in Videospielen, daher ist es großartig, mit einem brandneuen Charakter wie Bawma diesem beizutreten”, teilt Lenny Kravitz mit. „Er ist magnetisch und unberechenbar, es gibt eine Gefahr in ihm, aber auch Herz und Bestimmung. Er ist nicht nur ein Mann mit Macht; er ist ein Mann, der für jeden Zentimeter davon kämpfen muss. Diese Energie in 007s Welt zu bringen war unglaublich.“ Während der Game Awards trat der Piratenkönig Bawma in einem neuen Trailer auf. In diesem hält er James Bond und John Greenway, Bonds Mentor beim MI6, in einer delikaten Situation fest, mit dem Ziel, Einfluss von außerhalb zu entfernen. Lenny Kravitz schlüpft in die Rolle des Bawma und leiht ihm sowohl Stimme als auch Aussehen, in seiner ersten großen Performance in einem Videospiel. Bawma ist der geheimnisvolle Anführer von Aleph, einem großen Waffen-Schwarzmarkt-Netzwerk, das in der westlichen Hemisphäre operiert. Bereits mit siebzehn Jahren ist er in der Rangordnung der modernen Piraterie aufgestiegen und hat einen verlassenen Schiffsfriedhof in Mauretanien in die Grundlage seines Reichs verwandelt. „Lenny bringt eine außergewöhnliche Präsenz zu 007 First Light,” sagt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Er ist ein einzigartiger Performer, mit unglaublichem Charisma, der perfekt zum Charakter von Bawma past. Er hat genau eingefangen, was wir uns vorgestellt haben: ein formidabler Mann, der sowohl Angst als auch Loyalität einflößt und einen großen Einfluss auf Bonds Reise in die Welt der Spionage hat.“

Hier gibt es den Trailer: