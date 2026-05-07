007 First Light: Switch 2-Version braucht mehr Zeit.

Die Arbeiten an der Nintendo Switch 2-Version von 007 First Light laufen weiter, benötigen jedoch offenbar mehr Zeit als ursprünglich gedacht.

CEO Hakan Abrak von IO Interactive bestätigte gegenüber The Game Business, dass das Spiel bereits auf der neuen Hardware läuft. Gleichzeitig betonte er, dass das Studio keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen will.

Das Ziel sei klar: Die Switch 2-Version soll nicht als schwächerer Port wahrgenommen werden. Genau deshalb nehme sich das Team zusätzliche Zeit, um die Umsetzung technisch und spielerisch auf ein überzeugendes Niveau zu bringen.

Am geplanten Release-Fenster hält das Studio grundsätzlich fest, allerdings dürfte sich die Veröffentlichung eher in Richtung Spätsommer 2026 verschieben.

Interessant: Während andere Projekte wie Borderlands 4 Berichten zufolge mit Problemen auf der Switch 2 kämpfen oder sogar pausiert wurden, zeigt sich IO Interactive weiterhin zuversichtlich, das Bond-Abenteuer erfolgreich umzusetzen.

Auch mit Blick auf die Historie der Reihe auf Nintendo-Plattformen – Stichwort GoldenEye 007 – scheint der Anspruch besonders hoch zu sein.

Damit bleibt festzuhalten: Die Switch 2-Version kommt, aber erst dann, wenn sie den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht wird.