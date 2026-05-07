007 First Light: Switch 2-Version braucht mehr Zeit.

Die Arbeiten an der Nintendo Switch 2-Version von 007 First Light laufen weiter, benötigen jedoch offenbar mehr Zeit als ursprünglich gedacht.
CEO Hakan Abrak von IO Interactive bestätigte gegenüber The Game Business, dass das Spiel bereits auf der neuen Hardware läuft. Gleichzeitig betonte er, dass das Studio keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen will.
Das Ziel sei klar: Die Switch 2-Version soll nicht als schwächerer Port wahrgenommen werden. Genau deshalb nehme sich das Team zusätzliche Zeit, um die Umsetzung technisch und spielerisch auf ein überzeugendes Niveau zu bringen.
Am geplanten Release-Fenster hält das Studio grundsätzlich fest, allerdings dürfte sich die Veröffentlichung eher in Richtung Spätsommer 2026 verschieben.
Interessant: Während andere Projekte wie Borderlands 4 Berichten zufolge mit Problemen auf der Switch 2 kämpfen oder sogar pausiert wurden, zeigt sich IO Interactive weiterhin zuversichtlich, das Bond-Abenteuer erfolgreich umzusetzen.
Auch mit Blick auf die Historie der Reihe auf Nintendo-Plattformen – Stichwort GoldenEye 007 – scheint der Anspruch besonders hoch zu sein.
Damit bleibt festzuhalten: Die Switch 2-Version kommt, aber erst dann, wenn sie den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht wird.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mal gespannt, wie lange man überhaupt aktuelle Titel auf die S2 bringen möchte/ kann.
Naja auf der Series S funktioniert es ja auch, wieso nicht auf der Switch 2?
Man wird sehen
ich glaub das Problem ist dabei der Moblie modus…
Gedokt wäre das mit Sicherheit überhaupt kein Problem.
Im dock und mit dlss wird wohl einiges möglich sein.
Aber ohne Station ist die Konsole schon ziemlich schwach.
Im Dock Modus läuft nur die GPU schneller, die CPU bleibt bei lahmen ca.1GHz.
Wieso weiß nur Nintendo
Und die Speicherbandbreite ist halt nicht so stark, wie bei der Stationären Konsole. Ebenso muss sie mit weniger Strom auskommen. Ggf. daher der Takt.
Im Docked Modus sollte der Stromverbrauch zweitrangig sein. Aber vielleicht wären 2GHz zu viel für die Kühlung.
Fakt ist halt: die Series S hat die deutlich schnellere CPU.
Der ARM Cortex A78C ist bis 3GHz spezifiziert und wird durch Nintendo auf 1GHz gedrosselt
Weil die Switch 2 keine Series S ist?
Und ein Kranich kann ein Kran nich‘ sein.
Haben die anderen Versionen eigentlich schon Goldstatus?
Anscheinend noch nicht, sollte aber bald so sein, das Spiel kommt ja schon Ende Mai.
So sollte das auch sein, mal abwarten wie die Version dann wird.
Schon, dass sowas für diese Switch erscheint.
Wenn sie das wirklich gut auf die Switch 2 bringen können, dann haben die meinen Respekt. Normal sollte das bei neuen Titeln der Größenordnung nicht mehr möglich sein.