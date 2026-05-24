007 First Light: Tactical-Simulation-Modus soll für Langzeitmotivation sorgen

Vor dem Launch am 27. Mai beleuchtet der Launch-Trailer Bonds neuinterpretierte Origin Story, das Darsteller-Ensemble und das Stealth-Action-Gameplay.

Ein junger James Bond steht im Mittelpunkt von 007 First Light. Das neue Action-Adventure erzählt die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Geheimagenten der Welt und zeigt seinen Weg vom talentierten Rekruten zum vollwertigen 00-Agenten.

Die Handlung beginnt in Island, wo Bond nach einer Mission die Aufmerksamkeit des MI6 auf sich zieht. Während M großes Potenzial in dem jungen Agenten erkennt, begegnet ihm der erfahrene Ausbilder John Greenway mit deutlich mehr Skepsis. Als ein abtrünniger 009-Agent zur Bedrohung wird, startet Bond eine globale Jagd, die ihn von den Karpaten über den Schwarzmarkt von Aleph bis zum Versteck des mysteriösen Bawma führt.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das sogenannte „Creative Approach“-Gameplay. Spieler können viele Missionen auf unterschiedliche Weise abschließen und selbst entscheiden, ob sie auf Tarnung, Manipulation oder direkte Konfrontation setzen.

Dafür stehen vier zentrale Gameplay-Systeme zur Verfügung. Mit Spycraft lassen sich Hinweise sammeln, Gespräche belauschen und alternative Lösungswege entdecken. Bonds Instinkt eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, Gegner abzulenken, Gespräche zu beeinflussen oder im Kampf präziser zu agieren.

Hinzu kommen zahlreiche Gadgets aus der Q-Abteilung. Diese können unter anderem zum Hacken, Schlösserknacken, für Ablenkungsmanöver oder lautlose Ausschaltungen genutzt werden. Scheitert die Tarnung, wechseln die Missionen in actionreiche Gefechte mit Nahkampf- und Schusswechsel-Sequenzen, die Bonds kontrollierten und zielgerichteten Kampfstil widerspiegeln sollen.

Für Langzeitmotivation sorgt zudem der Tactical-Simulation-Modus. Nach und nach werden Missionen mit zusätzlichen Herausforderungen, Punktesystemen und Modifikatoren freigeschaltet. Dadurch können Spieler verschiedene Lösungswege ausprobieren, ihre Ergebnisse verbessern und neue Strategien entwickeln.

Mit seinem Fokus auf Spionage, Entscheidungsfreiheit und Wiederspielwert möchte 007 First Light eine neue Interpretation der James-Bond-Marke liefern und gleichzeitig den Ursprung des legendären Agenten erzählen.