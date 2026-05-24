007 First Light: Tactical-Simulation-Modus soll für Langzeitmotivation sorgen

Ein junger James Bond steht im Mittelpunkt von 007 First Light. Das neue Action-Adventure erzählt die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Geheimagenten der Welt und zeigt seinen Weg vom talentierten Rekruten zum vollwertigen 00-Agenten.
Die Handlung beginnt in Island, wo Bond nach einer Mission die Aufmerksamkeit des MI6 auf sich zieht. Während M großes Potenzial in dem jungen Agenten erkennt, begegnet ihm der erfahrene Ausbilder John Greenway mit deutlich mehr Skepsis. Als ein abtrünniger 009-Agent zur Bedrohung wird, startet Bond eine globale Jagd, die ihn von den Karpaten über den Schwarzmarkt von Aleph bis zum Versteck des mysteriösen Bawma führt.
Im Mittelpunkt des Spiels steht das sogenannte „Creative Approach“-Gameplay. Spieler können viele Missionen auf unterschiedliche Weise abschließen und selbst entscheiden, ob sie auf Tarnung, Manipulation oder direkte Konfrontation setzen.
Dafür stehen vier zentrale Gameplay-Systeme zur Verfügung. Mit Spycraft lassen sich Hinweise sammeln, Gespräche belauschen und alternative Lösungswege entdecken. Bonds Instinkt eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, Gegner abzulenken, Gespräche zu beeinflussen oder im Kampf präziser zu agieren.
Hinzu kommen zahlreiche Gadgets aus der Q-Abteilung. Diese können unter anderem zum Hacken, Schlösserknacken, für Ablenkungsmanöver oder lautlose Ausschaltungen genutzt werden. Scheitert die Tarnung, wechseln die Missionen in actionreiche Gefechte mit Nahkampf- und Schusswechsel-Sequenzen, die Bonds kontrollierten und zielgerichteten Kampfstil widerspiegeln sollen.
Für Langzeitmotivation sorgt zudem der Tactical-Simulation-Modus. Nach und nach werden Missionen mit zusätzlichen Herausforderungen, Punktesystemen und Modifikatoren freigeschaltet. Dadurch können Spieler verschiedene Lösungswege ausprobieren, ihre Ergebnisse verbessern und neue Strategien entwickeln.
Mit seinem Fokus auf Spionage, Entscheidungsfreiheit und Wiederspielwert möchte 007 First Light eine neue Interpretation der James-Bond-Marke liefern und gleichzeitig den Ursprung des legendären Agenten erzählen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Liest sich gut, nur schade dass mich das Gezeigte nicht wirklich überzeugen will.
Joar klingt ganz gut
Das wird jetzt aber kein Pflichtkauf vielleicht Mal im Angebot oder so
Für 20-25€ wäre es auf jeden Fall super.
Es kommen zu viele gute Brecher dieses Jahr raus. Da kann man den ein oder anderen Titel getrost links liegen lassen
mein größter abtörner ist halt die fehlende deutsche Sprachausgabe…
Scheinbar ist der deutsche Markt den Entwicklern nicht wichtig genug! 🤬
Darüber könnte ich noch hinwegsehen.
Genau so was erwarte ich von den Hitman Machern
Leider genau das, was ich nicht beim neuen 007-Spiel haben wollte … ein weiterer Hitman-Klon 😩
Irgendwie hatte ich das leider auch erwartet. Nachdem es jetzt tatsächlich immer mehr in Richtung Hitman-Klon geht und auch die deutsche Synchro fehlt, immer mehr Gründe um auf einen Sale zu warten. Gut, das ich letztens die Pre-Order schon storniert hatte. Wird dann irgendwann im Herbst-/Weihnachtssale mitgenommen.
Sieht schon ziemlich cool aus, eine Explosion gefolgt von dem Bond Girl. Das reicht um meine Aufmerksamkeit zu erregen. 😎
Wiederspielwert interessiert mich nicht. Nur der Spielwert.