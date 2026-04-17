007 First Light: Titelsong von Lana Del Rey offiziell enthüllt

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios gaben heute bekannt, dass die mehrfach mit Platin ausgezeichnete und preisgekrönte Singer-Songwriterin Lana Del Rey den offiziellen Titelsong für das kommende Videospiel 007 First Light performt.

Der Titelsong für das neue 007-Game – einer komplett eigenständigen Neuinterpretation der Origin-Story von James Bond – wurde von Lana Del Rey und David Arnold geschrieben und komponiert und markiert Arnolds Rückkehr zum Bond-Franchise. Der Song ist ab sofort auf Streaming-Plattformen verfügbar. Die Titelsequenz wird morgen, am 17. April, um 20.00 Uhr, erstmals auf den offiziellen Kanälen von 007 First Light auf Twitch, YouTube, TikTok, Steam und X präsentiert.

Lana Del Rey gilt mit ihrem unverwechselbaren Stil als eine der bedeutendsten Singer-Songwriterinnen ihrer Generation. Mit dem Titelsong zu 007 First Light begleitet sie die lang erwartete Rückkehr von James Bond in die Welt der Videospiele und liefert ihre eigene musikalische Interpretation der neu gedachten Origin-Story des Spiels.

„Es ist eine Freude mitzuerleben, wie zwei so außergewöhnliche Talente wie Lana Del Rey und David Arnold ihre Kräfte bündeln. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit fühlt sich sofort nach ‚Bond‘ an und bringt gleichzeitig eine frische Identität für 007 First Light mit sich. Bonds Rückkehr in die Welt der Videospiele ist für uns bei IO Interactive ein Meilenstein, und ein Titelsong dieser Qualität macht es noch besonderer“, hebt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, hervor. „Die Musik von James Bond war schon immer ein zentraler Bestandteil seiner Identität. Ein Titelsong muss uns etwas über die Welt erzählen, die wir hier betreten. Er muss faszinieren, begeistern und uns hineinziehen. Dieser Song reiht sich in eine lange Tradition genreprägender Stücke ein, von denen jedes einen stilistischen Maßstab setzt und zum beeindruckenden Erbe des ‚Bond-Songs‘ beiträgt. Deshalb war ich so begeistert, mit Lana zu arbeiten – einer Künstlerin, die Eleganz, Atmosphäre und ihren ganz eigenen Charakter in dieses Werk eingebracht hat. Ich hoffe, dass dieser Song die Welt von Bond einem ganz neuen Publikum eröffnet“, so David Arnold.

007 First Light ist eine mutige Neuinterpretation mit einer neu gedachten Origin-Story und folgt einem 26-jährigen James Bond, der noch ganz am Anfang seiner Spionage-Karriere steht.

Die Enthüllung der Titelsequenz erfolgt am 17. April um 21.00 Uhr (CEST) auf den folgenden Kanälen: