007 First Light: Über 2,7 Millionen Verkäufe und Year-One-Roadmap vorgestellt

Mehr als 2,7 Millionen verkaufte Exemplare innerhalb der ersten Woche machen 007 First Light zu einem erfolgreichen Start für IO Interactive und Amazon MGM Studios. Gleichzeitig haben die beiden Unternehmen ihre Pläne für das erste Jahr nach Veröffentlichung vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Roadmap stehen neue Story-Inhalte, zusätzliche Schauplätze und regelmäßige Updates für den Tactical Simulation Mode (TacSim). Dieser soll im Laufe des Jahres kontinuierlich erweitert werden und neue Herausforderungen für angehende Geheimagenten bieten.

Zu den angekündigten Inhalten zählt eine Rückkehr nach Kensington in der Mission The Workshop. Außerdem führt ein weiterer Einsatz Bond auf die verschneiten Hänge der Slowakei, wo der Aston Martin Valhalla eine wichtige Rolle spielt. Weitere TacSim-Missionen bringen Spieler zurück auf den gefährlichen Schwarzmarkt von Aleph in Mauretanien, wo Offroad-Fahrsequenzen auf sie warten.

Auch das Luxusresort The Pearl in Vietnam wird erneut zum Einsatzort. Dort hat ein neuer Gegner die Kontrolle übernommen und muss von Bond ausgeschaltet werden. Darüber hinaus deuten neue Geheimdienstinformationen auf eine bislang unbekannte Technologie innerhalb von Webb Industries hin. Die Ermittlungen könnten Bond zu einem seiner bislang gefährlichsten Gegner führen.

Die Story wird ebenfalls weitergeführt. Nach den Ereignissen in Mauretanien entsteht eine unerwartete Allianz zwischen MI6 und dem Piratenkönig Bawma, der Bonds Hilfe bei einer heiklen Angelegenheit benötigt. Zur Unterstützung entwickelt Q ein neues Gadget in Form der Even G2 Smart Glasses, die zusätzliche Gameplay-Möglichkeiten eröffnen sollen.

Neben den größeren Erweiterungen plant IO Interactive regelmäßige Updates mit neuen Waffen, Gadgets, Feinden, Fahrzeugen, kosmetischen Gegenständen, Ranglisten-Herausforderungen und weiteren Szenarien. Zudem prüft das Studio aktuell die Einführung eines New Game+ Modus, um die Wiederspielbarkeit der Hauptkampagne zu erhöhen.

007 First Light ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Eine weitere Plattform folgt bereits in Kürze: 007 First Light erscheint im Sommer 2026 auch für Nintendo Switch 2.