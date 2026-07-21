007 First Light: Ursprünglich größere Rolle für andere 00-Agenten geplant

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Image: IO Interactive A/S

Ursprünglich war für das Bond-Abenteuer 007 First Light eine präsentere Rolle andere 00-Agenten vorgesehen.

Mit 007 First Light lieferte IO Interactive ein mehr als nur würdiges Videospiel-Comeback des charismatischen Geheimagenten James Bond ab. Ursprünglich war seitens der Entwickler allerdings ein etwas anderes Konzept geplant, wie Autor Michael Vogt Eurogamer verrät.

So sollten die anderen 00-Agneten, ähnlich der in der Slowakei angesiedelten Trainingsmission, eine größere Rolle in der Geschichte des Spiels einnehmen. Auch der Genre-Ansatz erhielt leichte Anpassungen:

„Während der Trainingssequenz geben wir ein falsches Versprechen ab. Im Grunde sagen wir, dass dies ein Ensemble-Spiel werden wird, bei dem alle 00-Agenten zusammenarbeiten, so wie in der Slowakei. Und dann ziehen wir den Spielern den Boden unter den Füßen weg, wenn die meisten von ihnen sterben, und wie es der Zufall so will, ist [Bond] der Letzte, der übrig bleibt. Er hätte bei dieser Explosion sterben können, tut es aber nicht, und so tritt er als Top-Agent hervor. Aber in meinem allerersten Pitch haben wir, denke ich, tatsächlich mit der Idee gespielt, es zu einem Ensemble-Stück zu machen, bei dem die verschiedenen Agenten zusammenarbeiten.“

„Wir haben das Genre wahrscheinlich ganz leicht von einem eher klassischen Spionagethriller hin zu etwas verschoben, das ein bisschen mehr Action-Abenteuer ist – wir haben die Komik ein wenig verstärkt, vielleicht auch den Charme, den Funken. Wir wollten immer, dass es ehrgeizig wirkt. Er ist ein junger Mann, und was auch immer ihn im Laufe der Zeit desillusionieren mag – bisher ist es ihm noch nicht passiert –, deshalb sollte er diese kindliche, staunende Unbefangenheit haben, die so typisch für sein Alter ist.“

Quelle
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3 Kommentare Added

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  2. Ralle89 200495 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.07.2026 - 07:50 Uhr

    Ich fände das Spiel wirklich Klasse 🙂 so wie es war

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  3. Vayne1986 68725 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 09:07 Uhr

    Freue mich irgewann auf 007 First Light. 🙂

    Schon wieder lange Ladezeiten. 🤔

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