007 First Light: Video enthüllt neue Einblicke in die Bond-Story

007 First Light zeigt in neuer Entwicklerfolge die Entstehung von James Bond mit frischer Perspektive und Fokus auf Storytelling.

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben eine neue Episode der Videoreihe „Beyond the Light“ zu 007 First Light veröffentlicht. Die dritte Folge rückt dabei die erzählerische Grundlage des kommenden Spiels in den Mittelpunkt.

Im Fokus steht die Entwicklung der Geschichte rund um eine junge Version von James Bond. Laut den Entwicklern soll die Darstellung eine optimistische und abenteuerliche Perspektive auf die Welt der Spionage bieten, da Bond hier erstmals in dieses Umfeld eintaucht.

Der narrative Ansatz basiert auf klassischen Story-Strukturen, die eng mit dem Leveldesign verknüpft wurden, um ein interaktives Erlebnis zu schaffen. Dabei bleibt Bond seiner bekannten Persönlichkeit treu, zeigt jedoch zusätzliche Eigenschaften wie Idealismus und eine noch ungeschliffene Sicht auf die Welt.

Das Spiel erscheint am 27. Mai 2026 für mehrere Plattformen, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Vorbesteller erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten sowie einem 24-Stunden-Early-Access.