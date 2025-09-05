007 First Light: Von Hitman zu Bond: Pitch mit Daniel Craigs Kopf auf Agent 47

Für den erfolgreichen Pitch von 007 First Light griff IO Interactive zu einer ungewöhnlichen Präsentationsmethode.
Um die Rechte an der James-Bond-Marke zu sichern, nutzte das Studio Gameplay aus Hitman: World of Assassination und ersetzte den Kopf von Agent 47 durch ein digitales Modell von Daniel Craig.
Als Schauplatz diente die beliebte Sapienza-Map, in der Spieler ein Ziel in einer Villa ausschalten und ein gefährliches Virus in einem unterirdischen Labor zerstören müssen. Ziel dieser Demo war es, den Lizenzinhabern zu zeigen, wie lebendige, detailreiche Spielwelten im typischen IO-Stil aussehen und wie sich ein James-Bond-Abenteuer darin anfühlen könnte.
Der Pitch betonte, dass 007 First Light nicht nur aus Actionsequenzen bestehen soll, sondern auch soziale Interaktionen, Täuschung und verschiedene Lösungswege bietet, um Missionen zu erfüllen.
Für die finale Version entschied sich das Studio bewusst gegen Daniel Craigs Darstellung und wählte Patrick Gibson, um eine eigenständige Origin-Story zu erzählen. Damit soll das Spiel nicht als Filmumsetzung wahrgenommen werden, sondern als von Grund auf für Gamer entwickeltes Erlebnis, das eine authentische Bond-Atmosphäre vermittelt.
Viele Bond-Fans wünschen sich aber eben eine Figur wie Daniel Craig und keinen Jungspunt, wie ihn IO Interactive gewählt hat. Dazu hagelte es Kritik zur ersten Gameplay-Präsentation von Bond- und Gaming-Fans weltweit:
007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.
Mir wäre Daniel Craig auch am liebsten gewesen, bin mit dem neuen Charakter unzufrieden.
Ich finde es so besser. Daniel Craig ist zwar ein super Schauspieler und auch die bond Filme mit ihm sind an sich ganz gut aber sind für mich keine richtigen bond Filme. Da fehlt irgendwie die Klasse der alten Klassiker.
Mal schauen ob mir so ein junger Bond gefällt. Aber eine Hollywood Fre..e hätte ich jetzt auch nicht haben wollen. Die können gerne den Videospielen fern bleiben.
Sieht irgendwie interessant aus, aber finde den Charakter irgendwie naja. Aber sollte ja egal sein
Also handelt es sich bei 007 First Light eigentlich gar nicht um ein echtes James-Bond-Spiel, sondern nur um eine lose Anlehnung an James Bond, und die Geschichte stammt gar nicht von Ian Fleming?