007 First Light: Weitere Einzelheiten zum Agenten-Abenteuer

IO Interactive hat weitere Details im Zuge der Gameplay-Enthüllung von 007 First Light bekannt gegeben.

Entwickler und Publisher IO Interactive und Amazon MGM Studios haben im Rahmen einer PlayStation State of Play-Veranstaltung einen ersten detaillierten Einblick in das Gameplay von 007 First Light gegeben und weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

Den Spielern wurden die ersten Bilder des eigenständigen Originals gezeigt, einer neu interpretierten Entstehungsgeschichte von James Bond, in der sie den angehenden Spion in Aktion sehen konnten.

Außerdem wurde das Erscheinungsdatum von 007 First Light bekannt gegeben: Das Spiel wird am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

Darüber hinaus erhalten Spieler, die 007 First Light vorbestellen, kostenlos ein Upgrade auf die 007 First Light Deluxe Edition, die einen 24-stündigen Early Access (nur digital) sowie exklusive Skins und Outfits im Spiel gewährt.

Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) gab die Besetzung der Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller für 007 First Light bekannt und bestätigte, dass er James Bond im Spiel verkörpern wird.

Klassische 007-Charaktere wie M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) und Miss Moneypenny (Kiera Lester) werden ebenfalls dabei sein, ebenso wie neue Charaktere, darunter Bonds Mentor John Greenway (Lennie James – Fear the Walking Dead, Save Me) und Miss Roth (Noemie Nakai).

Der detaillierte Einblick in das Gameplay gab einen Vorgeschmack auf die Schauplätze, die die Spieler in 007 First Light entdecken können, und zeigte eine Undercover-Mission während eines exklusiven Schachturniers in der Slowakei sowie Bonds Infiltration einer luxuriösen Gala in Kensington, London.

Diese beiden Missionen sind nur ein kleiner Ausschnitt der gehobenen und exklusiven Schauplätze, in die sich Bond einfügen muss, während er die Welt der Spionage entdeckt.

Im Mittelpunkt des Gameplays von 007 First Light steht der kreative Ansatz. Mit seiner Expertise im Bereich Spionage-Fantasy hat IO Interactive ein Bond-Erlebnis entwickelt, bei dem die Spieler ihre Ziele mit verschiedenen Fähigkeiten erreichen können, von reiner Tarnung über direkte Action bis hin zu einer Mischung aus beidem mit etwas Improvisation:

Spycraft

Spycraft sorgt dafür, dass Tarnung und Beobachtung genauso wirkungsvoll sind wie jede Waffe in Bonds Arsenal. Vom Belauschen wichtiger Gespräche und dem Stehlen wichtiger Gegenstände bis hin zum Absuchen der Umgebung nach versteckten Hinweisen und dem Sammeln wichtiger Informationen – diese Mechaniken eröffnen in jeder Mission neue Wege und Möglichkeiten.

Instinkt

Instinkt ist ein charakteristisches Spielelement in 007 First Light, das den Spielern eine vielseitige Ressource bietet, um in jeder Situation das Blatt zu wenden. Bond kann seinen Instinkt nutzen, um Feinde in verwundbare Positionen zu locken, sich aus verdächtigen Situationen herauszubluffen oder seine Konzentration zu schärfen, um im Kampf präziser und kraftvoller zu sein.

Diese Mechanik spiegelt Bonds schnelle Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit wider und ermöglicht es den Spielern, mit Stil und Kontrolle auf sich ändernde Umstände zu reagieren.

Gadgets

Die Gadgets aus der Q-Abteilung sind ein zentraler Bestandteil von Bonds Ausrüstung in 007 First Light und direkt in das Gameplay integriert. Vom Hacken und Aufschneiden von Schlössern bis hin zum Ablenken oder Ausschalten von Zielen – diese vielseitigen Werkzeuge eröffnen neue Möglichkeiten für Heimlichkeit, Ablenkung und taktische Improvisation in jeder Mission. Im Laufe der Missionen schalten die Spieler neue Gadgets frei, die ihre Ausrüstung und Strategien erweitern, um die Herausforderungen zu meistern, denen sie sich stellen müssen.

Kämpfe

Die Kämpfe in 007 First Light sind schnell, flüssig und dem Charakter von Bond treu geblieben. Sie verbinden präzises Schießen aus der Distanz, viszerale und wirkungsvolle Nahkämpfe und ein einzigartiges Eskalationssystem, das seinen maßvollen Einsatz von Gewalt widerspiegelt.

Im Nahkampf kann Bond dynamische Takedowns, Würfe und Paraden ausführen, die sich gewichtig und filmreif anfühlen, wobei er oft die Umgebung zu seinem Vorteil nutzt.

Wenn Feinde zu tödlicher Gewalt greifen, erhält Bond seine Lizenz zum Töten und kann seine meisterhafte Schießkunst mit Schusswaffen einsetzen, die sich nahtlos in den Handlungsablauf integrieren lassen.

Dieses Zusammenspiel zwischen Fern- und Nahkampf, das Bonds Gadgets einbezieht, sorgt dafür, dass sich jede Konfrontation persönlich, reaktionsschnell und in der 007-Fantasiewelt verankert anfühlt.

„Mit 007 First Light schaffen wir ein völlig neues James-Bond-Erlebnis, das die spannende Spannung der Spionage mit den spektakulären Action-Szenen verbindet, für die die Reihe bekannt ist“, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Das Gameplay basiert auf unserem charakteristischen Ansatz für immersives Design, bei dem Stealth, Action und Kreativität auf eine Weise kombiniert werden, die einzigartig auf Bond zugeschnitten ist.“

Neben der Freiheit des kreativen Ansatzes bietet 007 First Light die spektakulären, filmreifen Szenen, die die Bond-Reihe auszeichnen. Wie im Gameplay-Deep-Dive gezeigt, erleben die Spieler spannende, packende Momente wie Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden, atemberaubende Schießereien, Kämpfe mit Feinden an Bord eines gehackten Flugzeugs und Stürze in den offenen Himmel.

Diese Showstopper wurden sorgfältig gestaltet, um die Gefahr, Eleganz und Spektakularität von Bonds Welt einzufangen und gleichzeitig seine Entwicklung zu einem Elite-Agenten zu zeigen, der jede Herausforderung meistern kann, die sich ihm stellt.

007 First Light wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC zum Preis von 69,99 €, erhältlich sein. Spieler, die eine beliebige Edition von 007 First Light vorbestellen, erhalten kostenlos ein Upgrade auf die 007 First Light Deluxe Edition.

Das Upgrade auf die 007 First Light Deluxe Edition umfasst einen 24-Stunden-Frühzugang, vier Item-Skins: das Gleaming Lighter, die Gleaming Earphones, das Gleaming Phone und den Gleaming Pen, einen exklusiven Waffen-Skin sowie vier Outfits: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor und Gentleman Operator.

007 First Light Deluxe Edition wird zum Start für PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und für PC zum Preis von 79,99 €, erhältlich sein.

007 First Light Specialist Edition wird exklusiv auf Amazon.com angeboten und zeichnet sich durch eine auffällige und einzigartige Verpackung der Spielhülle sowie ein exklusives Original-Outfit für Bond, den Classic Tux, für noch mehr Flair aus.

007 First Light Legacy Edition wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum Preis von 299,99 € erhältlich sein. Sie enthält das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition, einen exklusiven Waffen-Skin „Golden Gun“, das Outfit „Obsidian Gold Suit“, eine „Golden Gun“-Figur mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und eine Stahlbox mit Magnet.