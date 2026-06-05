007 First Light: Xbox Series X und PS5 bieten nahezu identisches Erlebnis

Ein neuer Technikvergleich hat die Konsolenversionen von 007 First Light unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Zwischen Xbox Series X und PlayStation 5 gibt es nur minimale Unterschiede.

Demnach bietet die Xbox Series X weitgehend dieselbe Spielerfahrung wie die PlayStation 5. Lediglich kleinere Performance-Schwankungen und vereinzelte technische Eigenheiten wurden festgestellt. Gleichzeitig soll die Xbox-Version in bestimmten Szenarien sogar von einer leicht höheren Auflösung profitieren.

Auch die Xbox Series S wurde analysiert. Hier müssen Spieler zwar auf einen 60-FPS-Modus verzichten, grundsätzlich orientiert sich die Darstellung jedoch am Performance-Modus der Xbox Series X – allerdings mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde.

Insgesamt bestätigt der Vergleich, dass 007 First Light auf den aktuellen Konsolenplattformen ein fast identisches Spielerlebnis bietet. Größere technische Vorteile für eine bestimmte Plattform konnten dabei nicht festgestellt werden.

Für Xbox-Spieler bedeutet dies, dass der neue James-Bond-Titel auf Series X nahezu auf Augenhöhe mit der PlayStation-5-Version läuft und nur geringe Unterschiede im direkten Vergleich erkennbar sind.