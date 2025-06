007 First Light: Zeitlich begrenzte Missionen im Elusive Target-Stil möglich

Der kommende Action-Titel 007: First Light wird sich spielerisch klar von der ebenfalls von IO Interactive entwickelten Hitman-Reihe unterscheiden, kann sich allerdings trotzdem auch ein paar Sachen abschauen, wie CEO Hakan Abrak im Interview mit The Game Business darlegt.

Eine dieser Sachen könnten die aus Hitman bekannten, zeitlich begrenzten Elusive Target-Missionen sein. Allgemein sollen die über die Jahre gesammelten Erfahrungen bezüglich des Ausbaus eines Einzelspieler-Spiels durch Post-Launch-Inhalte dem kommenden Bond-Abenteuer zugutekommen:

„Wir haben offensichtlich eine Menge Erfahrung mit World of Assassination und wissen, wie man ein Singleplayer-Erlebnis erweitert, indem man den Spielern begehrenswerte kostenlose Inhalte bietet“, so Abrak. „Das erste Ziel von 007: First Light ist es, den Spielern die bestmögliche und eindrucksvollste Reise zu bieten. Auch hier kann man, ohne zu viele Details zu verraten, davon ausgehen, dass wir einige unserer Erkenntnisse aus World of Assassination auf Bond anwenden werden.“

„Das gibt uns mehr Herausforderungen, mit denen wir spielen können“, fügt Abrak hinzu. „In Hitman gibt es diese Live-Herausforderungen. Und neben den Dingen, die wir in Hitman machen können, können wir in Bond actionreichere Dinge und eher auf Bewegung ausgelegte Herausforderungen machen.“