1000xRESIST: Ab November direkt im Xbox Game Pass

Die spannende Sci-Fi-Geschichte von 1000xRESIST erscheint am 4. November für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S und PlayStation 5!

Das Indie-Narrative-Label Fellow Traveller und der Entwickler Sunset Visitor 斜陽過客 gaben bekannt, dass das von der Kritik gefeierte Sci-Fi-Abenteuer 1000xRESIST am 4. November für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Spieler auf allen Plattformen können sich über eine verbesserte Sprachunterstützung freuen, denn es gibt zusätzlich brasilianisches Portugiesisch, Französisch und eine koreanische Lokalisierung.

In 1000xRESIST, das 1.000 Jahre in der Zukunft spielt, schlüpfen Sie in die Rolle einer Wächterin namens Iris, während das Ende der Menschheit naht.

Nach der Ankunft einer mysteriösen außerirdischen Ethnie, den so genannten Besetzern, die eine schreckliche Krankheit mit sich bringt, ist die Menschheit so gut wie ausgelöscht. Die Überlebenden gehen in den Untergrund und beginnen, der ALLMOTHER zu dienen, die diese neue Gesellschaft regiert.

Iris, eine von sechs „Schwestern“ mit bestimmten Rollen, trägt als Wächterin große Verantwortung und hat Zugang zu allen Erinnerungen der ALLMOTHER, einschließlich der Tragödie, wie die Menschheit ausgelöscht wurde.

Als jedoch eine Mitschwester die Lügen der ALLMOTHER aufdeckt und für ihren Verrat hingerichtet wird, muss Iris sich gegen alles wehren, was ihr beigebracht wurde, und für die Aufdeckung der Wahrheit kämpfen.

Das mit dem Peabody-Award ausgezeichnete und für den Hugo und den Nebula nominierte Spiel wurde 2024 hoch gelobt und stand auf mehreren Listen für das Spiel des Jahres, weil es eine reichhaltige Erzählung, einen beeindruckenden Soundtrack und mehr als 10 Stunden vollständig vertonte Dialoge bietet.

Fellow Traveller und Sunset Visitor 斜陽過客 freuen sich, das Spiel erstmals mit mehr Spielern teilen zu können, da es bald für mehr Plattformen und Sprachen erhältlich ist.