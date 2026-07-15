11 bit studios: Entwickler nennt Gründe für die Entscheidung zum Stellenabbau

11 Bit Studios entlässt rund 20 Mitarbeiter. Das Studio spricht von einer Neuausrichtung der Projektteams trotz stabiler Finanzlage.

11 Bit Studios hat eine weitere Entlassungsrunde angekündigt und trennt sich von rund 20 Mitarbeitern. Das polnische Entwicklerstudio begründet den Schritt mit einer Neuausrichtung seiner Projektteams an den aktuellen Entwicklungsstand laufender Projekte.

Gegenüber Game Developer erklärte das Unternehmen, dass sich die finanzielle Situation des Studios weiterhin als stabil darstelle. Die Anpassungen seien dennoch notwendig, um die Teamstrukturen an die aktuellen Anforderungen anzupassen, Ausgaben sorgfältig zu steuern und die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Nach Angaben von 11 Bit Studios konnten die meisten betroffenen Mitarbeiter intern auf andere Projekte versetzt werden. Für rund 20 Beschäftigte habe sich jedoch keine passende Einsatzmöglichkeit ergeben, weshalb sich das Studio zu Entlassungen gezwungen sah. Das Unternehmen kündigte an, die ausscheidenden Mitarbeiter während des Übergangs zu unterstützen.

Bereits Anfang 2024 hatte 11 Bit Studios seine Belegschaft verkleinert, nachdem das in Entwicklung befindliche Project 8 eingestellt worden war. Damals erhielten mehr als die Hälfte der betroffenen Mitarbeiter ebenfalls die Möglichkeit, innerhalb des Unternehmens auf andere Positionen zu wechseln.

Mit der aktuellen Maßnahme reiht sich 11 Bit Studios in eine Serie von Umstrukturierungen ein, die die Spielebranche in den vergangenen Jahren geprägt haben. Das Studio betont jedoch, dass die jetzigen Anpassungen Teil einer strategischen Neuausrichtung der Projektteams und nicht auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen seien.