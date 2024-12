11 bit studios: Narratives Konsolenspiel Project 8 eingestellt

Autor:, in / 11 bit studios

Das polnische Entwicklerstudio 11 bit studios, unter anderem bekannt für Frostpunk und This War of Mine gibt die Einstellung von Project 8 bekannt, das sich seit einigen Jahren in Entwicklung befand.

Project 8 sollte das erste speziell für Konsolen entwickelte Spiel des Studios werden. 2018 startete die Entwicklung des Spiels mit narrativem Fokus, die zuletzt 37 Mitarbeiter beschäftigte und etwa 11,79 Millionen US-Dollar an Budget beanspruchte.

In welchem Maße es beim Entwicklerteam Entlassungen oder Versetzungen geben wird, ist noch nicht bekannt. 11 bit bietet den betroffenen Mitarbeitern Abfindungspakete und Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz an.

„Unsere Vision für Projekt 8, das unser erster Titel speziell für Konsolenspieler sein sollte, war kühn und aufregend“, erklärt Przemysław Marszał, Präsident von 11 bit studios in der Bekanntgabe. „Es wurde jedoch unter ganz anderen Marktbedingungen konzipiert, als erzählerische, geschichtenreiche Spiele mehr Anklang fanden.“ „Mit Project 8 haben wir sowohl Durchbrüche als auch Rückschläge erlebt. Während der COVID-19-Pandemie erwies sich die Stabilisierung des Entwicklerteams als besonders schwierig, dennoch wurden die Fortschritte fortgesetzt. Während wir in einigen Bereichen spürbare Qualitätsverbesserungen erzielten, blieben mehrere kritische Aspekte des Spiels und seines Entwicklungsprozesses trotz mehrfacher Wiederholungen problematisch. Mit der Zeit häuften sich die Verzögerungen, und mit jedem Meilenstein wuchs das Budget des Projekts.“ „Bei der Bewertung eines Projekts berücksichtigt der Verwaltungsrat stets den Entwicklungsfortschritt, einschließlich interner Überprüfungen und unabhängiger Untersuchungen. Wir berücksichtigen auch Marktanalysen und das Verkaufs- und Marketingpotenzial des Spiels. Leider haben unsere Ergebnisse in diesem Fall ungelöste Probleme und Herausforderungen aufgedeckt, die weitere Verlängerungen des Produktionszeitplans und entsprechende Budgeterhöhungen erfordern würden. In Verbindung mit den revidierten Verkaufsprognosen, die größtenteils das veränderte Marktumfeld widerspiegeln, ließ dies erhebliche Zweifel an der Gesamtrentabilität des Projekts aufkommen.“