11 bit studios: Neue Entlassungen treffen Frostpunk-Entwicklerteam

Beim Entwickler 11 Bit Studios wurden im Rahmen einer Umstrukturierung 20 Mitarbeiter entlassen, ohne Auswirkungen auf aktuelle Projekte.

Beim polnischen Entwickler 11 Bit Studios, bekannt für The Alters und die Frostpunk-Reihe, wurden im Rahmen einer internen Umstrukturierung 20 Mitarbeiter entlassen. Das entspricht rund acht Prozent der Gesamtbelegschaft, die Ende 2025 bei etwa 265 Beschäftigten lag.

Nach aktuellen Informationen sollen die Entlassungen keine Auswirkungen auf bestehende oder geplante Projekte haben. Die Maßnahmen stehen vielmehr im Zusammenhang mit einer Anpassung der internen Produktions- und Veröffentlichungsstrategie des Studios.

11 Bit Studios verfolgt demnach weiterhin das Ziel, die Entwicklung seiner Spiele breiter aufzustellen und unterschiedliche Projektgrößen sowie Entwicklungszeiträume zu kombinieren. Gleichzeitig will das Unternehmen verstärkt kurzfristig wirtschaftlich attraktive Chancen nutzen.

Als eines der wichtigsten angekündigten Projekte gilt derzeit Frostpunk: 1886, das für eine Veröffentlichung im Jahr 2027 geplant ist. Weitere Titel befinden sich laut Berichten noch in frühen Konzept- oder Entwicklungsphasen.

In einer früheren Mitteilung hatte das Studio bereits betont, dass die Erweiterung des Frostpunk-Universums eine zentrale Rolle in der zukünftigen Strategie spielen soll.

Die aktuellen Anpassungen reihen sich in eine breitere Entwicklung innerhalb der Branche ein, in der zahlreiche Studios in diesem Jahr bereits Personalabbau oder Umstrukturierungen vorgenommen haben. Laut aktuellen Branchenzahlen sind inzwischen über 70 Entwicklerteams weltweit von Entlassungen betroffen.