11 bit studios: Showcase präsentiert Frostpunk 1886, neue Trailer, Roadmaps und mehr

11 bit studios Showcase präsentiert neue Trailer, DLC- und Spielveröffentlichungen, Roadmaps und einen neuen Einblick in Frostpunk 1886.

Die 11 bit studios veranstalteten ihr erstes digitales Showcase und präsentierten eine breite Auswahl an Updates, neuen Trailern und Einblicken hinter die Kulissen sowohl eigener Entwicklungen als auch veröffentlichter Titel.

Die Show hob bedeutende Inhaltsupdates für The Alters und Frostpunk 2 hervor, zwei neue Trailer für Death Howl – das am 9. Dezember für PC und am 19. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheint – sowie eine Aktualisierung der weiteren Roadmap von Moonlighter 2: The Endless Vault im Early Access.

Zudem gewährte das Showcase einen tieferen Einblick in die laufende Entwicklung von Frostpunk 1886.

Den Anfang machten zwei Vorzeigeprojekte der internen Teams von 11 bit studios.

The Alters, ein persönliches Sci-Fi-Survivalspiel, erhält heute sein erstes großes kostenloses Inhaltsupdate, das stark nachgefragte Funktionen wie den Relax-Modus und den Foto-Modus einführt, ergänzt durch ein überarbeitetes Speichersystem, das das Sichern beim Beenden oder während wichtiger Spielszenen ermöglicht. Das Update erweitert das Spiel außerdem um ein kartenbasiertes Minispiel, eine neue Noir-Storymission in Schwarz-Weiß und weitere Inhalte.

Parallel dazu startet der gesellschaftliche Survival-City-Builder Frostpunk 2 seinen ersten DLC – Fractured Utopias – der den Utopia Builder-Modus vollständig überarbeitet und gleichzeitig für die kürzlich veröffentlichte Konsolenversion erscheint. Darüber hinaus erhalten alle Besitzer von Frostpunk 2 neue kostenlose Inhalte über das jüngste Spielupdate. The Alters und Frostpunk 2 werden bis 2026 weiterhin mit neuen Inhalten und DLCs unterstützt.

Anschließend rückten zwei Publishing-Titel – Moonlighter 2: The Endless Vault und Death Howl – ins Rampenlicht. Death Howl erscheint morgen, am 9. Dezember, für PC. Mit der weiterhin verfügbaren kostenlosen Demo auf Steam können Spieler bereits jetzt den einzigartigen Mix aus Deckbuilding, Soulslike-Elementen, Action-RPG-Erkundung düsterer Biome und taktischen rundenbasierten Gitterkämpfen erleben. Konsolenspieler können ab dem 19. Februar 2026 in diese Reise durch Verlust und Hoffnung eintauchen.

Gleichzeitig teilte das Team von Digital Sun einen „Work-in-Progress“-Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte von Moonlighter 2 im Early Access und bedankte sich bei der Community für das fortlaufende Feedback, das die Entwicklung direkt beeinflusst.

Um den Moment zu feiern, erweitern Death Howl und Moonlighter 2 ihren Auftritt über das Showcase hinaus — mit neuem thematischem Merchandise im Store sowie zeitlich begrenzten Rabatten auf ausgewählte Artikel.

Natürlich ist das nicht alles, was sich hinter den Kulissen bei 11 bit studios abspielt. Unter den laufenden Projekten präsentierte das Studio auch ein umfangreiches Update zur Entwicklung von Frostpunk 1886 – einer Neuinterpretation des erfolgreichen ersten Serienteils, komplett neu aufgebaut in Unreal Engine und erweitert um zusätzliche Mechaniken und Inhalte.

Game Director Maciej Sułecki hob mehrere aktuelle Schwerpunkte hervor, darunter: verbesserte Bürgeranimationen und Motion-Capture-Aufnahmen; ausdrucksstärkere Alltagsmomente der Bewohner von New London zur Verstärkung der emotionalen Wirkung; ein überarbeitetes Beleuchtungssystem, das die Härte des Frostlands stärker betont; sowie aktualisierte Gebäudetexturen für ein immersiveres, glaubwürdigeres Stadtbild.