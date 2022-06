11 bit studios: Teaser deutet Enthüllung an

Am 12. Juni 2022 wird 11 bit studios ein neues Spiel vorstellen. Um das Rätselraten ein wenig anzukurbeln, wurde dazu noch ein kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht.

In der Videobeschreibung vom „We are not the Same“-Trailer wurde ein Zitat von Alexis Carrel veröffentlicht: „Der Mensch kann sich nicht neu erschaffen, ohne zu leiden, denn er ist sowohl der Marmor als auch der Bildhauer“.

Das neue Spiele wird am 12. Juni 2022 auf der PC Gaming Show enthüllt. Ob es dann auch Neuigkeiten zu Frostpunk 2 geben wird, bleibt abzuwarten.