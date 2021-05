12 Minutes: Gameplay-Video mit kommentierten Szenen

Autor:, in / 12 Minutes

In einem neuen Gameplay-Video stellt euch der Entwickler von 12 Minutes sein neues Spiel in einer Zeitschleife vor.

IGN hat zusammen mit 12 Minutes Autor-Regisseur Luis Antonio ein neues kommentiertes Video veröffentlicht und führt euch durch einen sechsminütigen Ausschnitt aus seinem kommenden Abenteuer, in dem ein Ehemann (gespielt von James McAvoy) versucht, einer Zeitschleife zu entkommen, in der er und seine Frau (gespielt von Daisy Ridley) immer wieder von einem Polizisten (gespielt von Willem Dafoe) ermordet werden, der sie des vor Jahren begangenen Mordes an ihrem Vater beschuldigt.