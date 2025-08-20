1348 Ex Voto: Abenteuer im Italien des 14. Jahrhunderts

Das neu gegründete italienische Studio Sedleo hat in Zusammenarbeit mit dem französischen Publisher Dear Villagers 1348 Ex Voto enthüllt.

Entwickelt von einem Team erfahrener Indie-Entwickler, folgt das Spiel der jungen Ritterin Aeta (gesprochen von Alby Baldwin), die nach einem brutalen Überfall auf ihr Dorf eine gefährliche Reise quer durch das Italien des 14. Jahrhunderts antritt, um ihre enge Vertraute Bianca (gesprochen von Jennifer English) zu finden.

Die Veröffentlichung ist für Anfang 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen geplant.

Auf ihrem Weg zur Ritterwürde muss sich Aeta zahlreichen Prüfungen stellen: fanatischen Eiferern, umherziehenden Banditen und kampferprobten Söldner– vor dem Hintergrund einer verheerenden Pest, die eine ohnehin fragile Gesellschaft zu zerreißen droht.

„Wir freuen uns sehr, euch endlich zu zeigen, woran wir in den letzten Jahren mit so viel Leidenschaft und Hingabe gearbeitet haben: 1348 Ex Voto“, sagt Tom Oceano, Game Director. „Diese Geschichte liegt uns am Herzen – sie erzählt von Ehre, Gerechtigkeit und Opfer in einer Zeit, in der diese Begriffe beinahe bedeutungslos geworden waren. Es ist uns eine Ehre, sie mit euch zu teilen, und wir hoffen, dass ihr beim Spielen genauso viel Freude habt, wie wir bei der Entwicklung.“

Kampf und Erkundung stehen im Mittelpunkt von 1348 Ex Voto. In enger Zusammenarbeit mit Experten aus der Branche hat Sedleo ein Kampfsystem entwickelt, das von den Historischen Europäischen Kampfkünsten (HEMA) inspiriert ist – eingebettet in eine liebevoll gestaltete, ländliche Szenerie des spätmittelalterlichen Italiens.