1348 Ex Voto: Xbox-Version kurz vor der Veröffentlichung überraschend eingestellt

Das vielversprechende Hack‑and‑Slash‑Abenteuer 1348 Ex Voto meldet sich zurück – und das früher als erwartet.

Der Titel erscheint am 12. März 2026 für PlayStation 5 und PC zum Preis von 24,99 USD (ca. 25 €). Die Xbox‑Version wurde hingegen offiziell eingestellt, um die Entwicklung auf die übrigen Plattformen zu fokussieren.

Mit einem Preis von rund 25 € positioniert sich 1348 Ex Voto als Low‑Budget‑Titel mit Premium‑Anspruch. Ob es sich in die Reihe der kleinen, aber starken Überraschungshits einreiht, zeigt sich im März.