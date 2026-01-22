1348 Ex Voto: Xbox-Version kurz vor der Veröffentlichung überraschend eingestellt

Das vielversprechende Hack‑and‑Slash‑Abenteuer 1348 Ex Voto meldet sich zurück – und das früher als erwartet.
Der Titel erscheint am 12. März 2026 für PlayStation 5 und PC zum Preis von 24,99 USD (ca. 25 €). Die Xbox‑Version wurde hingegen offiziell eingestellt, um die Entwicklung auf die übrigen Plattformen zu fokussieren.
Mit einem Preis von rund 25 € positioniert sich 1348 Ex Voto als Low‑Budget‑Titel mit Premium‑Anspruch. Ob es sich in die Reihe der kleinen, aber starken Überraschungshits einreiht, zeigt sich im März.
Trailer sah jetzt nicht schlecht aus.
So kurz vor Release eine Plattform zu streichen ist komisch. Sie hätten auch einfach later in Xbox oder so schreiben können. So scheint es als hätten sie keine Lust mehr für noch eine Plattform zu optimieren.
Vielleicht kommt das Spiel ja irgendwann doch noch auf die Xbox, wenn nicht, werde ich es aber verschmerzen können.
Die Entwickler werden schon wissen warum,am Ende lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht mehr für die Xbox noch Recourcen frei zu geben
Echt immer wieder komisch das Titel gestrichen werden und es betrifft fast immer die Xbox Version 😕.
Natürlich wird die Xbox Version gestrichen um sich auf die anderen Plattformen zu konzentrieren 😂 streicht doch mal die scheiß Ps5 Version von den geizigen Sony die sich an ihre spiele klammern wie ein Affe 🐒 an die Banane 🍌
Wenn man 30 millionen potenzielle kunden nicht braucht ,okay.
Sieht echt interessant aus und für 25€
werde ich es mir garantiert holen
Trotzdem etwas bitter das die Xbox Version gestrichen wurde
Ebenso wie Code Violet kann man es, glaube ich, ganz gut verschmerzen, dass es nicht auf die Xbox kommt. Ich hab neben Series X auch ne PS5 und verspüre nach Sichtung des Trailers keine Ambitionen, diesen Titel zu kaufen.
Und auch wenn der Titel einem zusagt, kann man die Kirche im Dorf lassen. Die Historie zeigt, dass gute Titel durch den Erfolg später dann auch auf weitere Plattformen kommen. Das gilt nicht für die Gurken, aber wer braucht die Gurken?
Erinnert mich ein bisschen an A Plague Tale. Aber der Trailer reißt mich jetzt noch nicht so vom Hocker. Von daher erstmal nicht schlimm. Bin aber auf den neuen Plague Tale Teil gespannt 😂