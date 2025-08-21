13Z: The Zodiac Trials: Hack-and-Slash-Roguelike erscheint für Xbox & PC

Das kinetische Hack-and-Slash-Roguelike 13Z: The Zodiac Trials erhielt während der Future Games Show auf der gamescom einen neuen Trailer.

Der unabhängige Entwickler Mixed Realms (Sairento VR, Gordian Quest, Hellsweepr VR) hat heute eine Demo für sein kommendes Action-Rogue-Lite 13Z: The Zodiac Trials veröffentlicht und kündigt sie zusammen mit einem brandneuen Gameplay-Trailer an, der während der Future Games Show auf der gamescom Premiere feierte.

Das Spiel wird bald für PC und Xbox erscheinen, aber ihr könnt schon jetzt auf Steam in die Demo eintauchen.