13Z: The Zodiac Trials: Hack-and-Slash-Roguelike erscheint für Xbox & PC

Der unabhängige Entwickler Mixed Realms (Sairento VR, Gordian Quest, Hellsweepr VR) hat heute eine Demo für sein kommendes Action-Rogue-Lite 13Z: The Zodiac Trials veröffentlicht und kündigt sie zusammen mit einem brandneuen Gameplay-Trailer an, der während der Future Games Show auf der gamescom Premiere feierte.
Das Spiel wird bald für PC und Xbox erscheinen, aber ihr könnt schon jetzt auf Steam in die Demo eintauchen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Die Steam-Demo probiere ich doch gerne mal aus 🙂