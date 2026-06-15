1666 Amsterdam: Erstes Dev-Diary enthüllt Vision hinter der historischen Spielwelt

Mit einem ersten Episode-Release hat Panache Digital Games die neue Developer-Diary-Reihe Behind the Shadows zu 1666: Amsterdam gestartet. Das Studio rund um Kreativdirektor Patrice Désilets gewährt darin erstmals detaillierte Einblicke in die Entstehung der Spielwelt.
Die erste Folge trägt den Titel „The Vision: The Real City That Became a Myth“ und zeigt, wie die reale Stadt Amsterdam als Grundlage für die Spielwelt dient. Dabei steht im Mittelpunkt, wie historische Orte, Atmosphäre und urbane Struktur in eine Welt voller Mystik, Aberglauben und verborgener Geheimnisse übertragen werden.
Am Projekt beteiligt sind unter anderem Patrice Désilets als Co-Founder und Creative Director sowie Jean-François Boivin als Executive Producer. Ergänzt wird das Team durch weitere Entwickler wie Level Designer, Forscher und Marketing-Spezialisten, die gemeinsam an der Umsetzung der Spielwelt arbeiten.
Besonders hervorgehoben wird die Reise des Entwicklerteams nach Amsterdam im Jahr 2024. Dort wurden Straßen, Kanäle, Architektur und Klangkulisse der Stadt intensiv untersucht, um ein möglichst authentisches Verständnis der Umgebung zu gewinnen. Ziel war es, nicht nur historische Daten zu nutzen, sondern das Gefühl der Stadt direkt vor Ort zu erfassen.
Auch spielerische Elemente wurden im Dev-Diary vorgestellt. Spieler sollen in 1666: Amsterdam unter anderem Gebäude betreten, Dächer erkunden und sich frei durch die Stadt bewegen können. Unterstützt wird die Erkundung dabei von einem tierischen Begleiter, der zusätzliche Möglichkeiten zur Navigation und Entdeckung eröffnen soll.
Die Aufnahmen für das Entwickler-Tagebuch entstanden im historischen Château Ramezay in Montréal. Mit dieser ersten Episode beginnt eine geplante Reihe, die regelmäßig neue Einblicke in die Entwicklung von 1666: Amsterdam liefern soll und die kreative Vision des Projekts weiter vertieft.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das spiel ist definitiv mal ganz was anderes. Da würde ich sehr gerne mehr vom Spiel sehen, um mir ein besseres Bild machen zu können. Wer hätte gedacht, dass ich mal als eine Nonne Abenteuer erleben würde😅
Bin da noch eher skeptisch, mal abwarten wie es wird.
Dem schließe ich mich an 👍🏻
Hier bin auch auch Skeptisch, zu erst sah es interessant aus, dann sind Monster aufgetaucht und mein Interesse ist weniger geworden.
Das Spiel ist ja quasi die Blaupause für AC:Hexe, wie man so liest
Sieht interessant aus
eines der wenigen Spiele die ich im EA unterstützen werde.
Nach Eversapce 2, BG3 und Pioneers of Pagonia das vierte Spiel.
Denn hier hat man wieder ein Spiel wo das ganze Team mit Herzen hinter dem Projekt steht.
Kurze Frage, ist Pioneers of Patagonia auch mal für die Konsolen gedacht? Hab so Bock auf eine Siedler 2 Alternative.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Vor allem ist das Team glaube dafür viel zu klein um das auf die Konsole umzusetzen. Die haben ja glaub nicht mal 25 Entwickler.
Tierische Begleiter brauch ich nicht. Außer es ist ein Knallrümpfiger Kröter. Aber auf Amsterdam hab ich Bock.
Interessanter Titel.
Werde mir mal den Prolog auf Steam anschauen.
Die Grafik ist jetzt nicht so besonders und der Prolog auch sehr langatmig aber ich werde das Spiel trotzdem unterstützen, alleine schon wegen dem Ärger mit Ubisoft.
Würde mich freuen wenn es am Ende besser performt als AC Hexe 😅
Sieht sehr gut aus finde ich. Ich hoffe es wird ein Erfolg. Da würde sich Ubisoft ganz schön ärgern 😂😂😂
Als da die ersten Bilder zu sehen waren hieß es bei UbiSoft:
NOTFALL MEETING !!!! 🤣
Da muss ich gleich an das „If Playstation made by EA“ Video denken mit dem „employee of the month“😂😂😂
Bin echt gespannt auf die Umsetzung, Amsterdam kenn ik recht gut 🛹 vielleicht erkenn ik was wieder 😹✌🏻