1666 Amsterdam: Erstes Dev-Diary enthüllt Vision hinter der historischen Spielwelt

Panache Digital Games startet eine neue Dev-Diary-Reihe zu 1666: Amsterdam und gibt erste Einblicke in die kreative Vision.

Mit einem ersten Episode-Release hat Panache Digital Games die neue Developer-Diary-Reihe Behind the Shadows zu 1666: Amsterdam gestartet. Das Studio rund um Kreativdirektor Patrice Désilets gewährt darin erstmals detaillierte Einblicke in die Entstehung der Spielwelt.

Die erste Folge trägt den Titel „The Vision: The Real City That Became a Myth“ und zeigt, wie die reale Stadt Amsterdam als Grundlage für die Spielwelt dient. Dabei steht im Mittelpunkt, wie historische Orte, Atmosphäre und urbane Struktur in eine Welt voller Mystik, Aberglauben und verborgener Geheimnisse übertragen werden.

Am Projekt beteiligt sind unter anderem Patrice Désilets als Co-Founder und Creative Director sowie Jean-François Boivin als Executive Producer. Ergänzt wird das Team durch weitere Entwickler wie Level Designer, Forscher und Marketing-Spezialisten, die gemeinsam an der Umsetzung der Spielwelt arbeiten.

Besonders hervorgehoben wird die Reise des Entwicklerteams nach Amsterdam im Jahr 2024. Dort wurden Straßen, Kanäle, Architektur und Klangkulisse der Stadt intensiv untersucht, um ein möglichst authentisches Verständnis der Umgebung zu gewinnen. Ziel war es, nicht nur historische Daten zu nutzen, sondern das Gefühl der Stadt direkt vor Ort zu erfassen.

Auch spielerische Elemente wurden im Dev-Diary vorgestellt. Spieler sollen in 1666: Amsterdam unter anderem Gebäude betreten, Dächer erkunden und sich frei durch die Stadt bewegen können. Unterstützt wird die Erkundung dabei von einem tierischen Begleiter, der zusätzliche Möglichkeiten zur Navigation und Entdeckung eröffnen soll.

Die Aufnahmen für das Entwickler-Tagebuch entstanden im historischen Château Ramezay in Montréal. Mit dieser ersten Episode beginnt eine geplante Reihe, die regelmäßig neue Einblicke in die Entwicklung von 1666: Amsterdam liefern soll und die kreative Vision des Projekts weiter vertieft.