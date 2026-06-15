1666 Amsterdam: Erstes Dev-Diary enthüllt Vision hinter der historischen Spielwelt

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Panache Digital Games startet eine neue Dev-Diary-Reihe zu 1666: Amsterdam und gibt erste Einblicke in die kreative Vision.

Mit einem ersten Episode-Release hat Panache Digital Games die neue Developer-Diary-Reihe Behind the Shadows zu 1666: Amsterdam gestartet. Das Studio rund um Kreativdirektor Patrice Désilets gewährt darin erstmals detaillierte Einblicke in die Entstehung der Spielwelt.

Die erste Folge trägt den Titel „The Vision: The Real City That Became a Myth“ und zeigt, wie die reale Stadt Amsterdam als Grundlage für die Spielwelt dient. Dabei steht im Mittelpunkt, wie historische Orte, Atmosphäre und urbane Struktur in eine Welt voller Mystik, Aberglauben und verborgener Geheimnisse übertragen werden.

Am Projekt beteiligt sind unter anderem Patrice Désilets als Co-Founder und Creative Director sowie Jean-François Boivin als Executive Producer. Ergänzt wird das Team durch weitere Entwickler wie Level Designer, Forscher und Marketing-Spezialisten, die gemeinsam an der Umsetzung der Spielwelt arbeiten.

Besonders hervorgehoben wird die Reise des Entwicklerteams nach Amsterdam im Jahr 2024. Dort wurden Straßen, Kanäle, Architektur und Klangkulisse der Stadt intensiv untersucht, um ein möglichst authentisches Verständnis der Umgebung zu gewinnen. Ziel war es, nicht nur historische Daten zu nutzen, sondern das Gefühl der Stadt direkt vor Ort zu erfassen.

Auch spielerische Elemente wurden im Dev-Diary vorgestellt. Spieler sollen in 1666: Amsterdam unter anderem Gebäude betreten, Dächer erkunden und sich frei durch die Stadt bewegen können. Unterstützt wird die Erkundung dabei von einem tierischen Begleiter, der zusätzliche Möglichkeiten zur Navigation und Entdeckung eröffnen soll.

Die Aufnahmen für das Entwickler-Tagebuch entstanden im historischen Château Ramezay in Montréal. Mit dieser ersten Episode beginnt eine geplante Reihe, die regelmäßig neue Einblicke in die Entwicklung von 1666: Amsterdam liefern soll und die kreative Vision des Projekts weiter vertieft.

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15 Kommentare Added

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  1. ShellingFord135 15275 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.06.2026 - 18:14 Uhr

    Das spiel ist definitiv mal ganz was anderes. Da würde ich sehr gerne mehr vom Spiel sehen, um mir ein besseres Bild machen zu können. Wer hätte gedacht, dass ich mal als eine Nonne Abenteuer erleben würde😅

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    • Devilsgift 144245 XP Master-at-Arms Silber | 15.06.2026 - 20:19 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Hier bin auch auch Skeptisch, zu erst sah es interessant aus, dann sind Monster aufgetaucht und mein Interesse ist weniger geworden.
      Das Spiel ist ja quasi die Blaupause für AC:Hexe, wie man so liest

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  4. Kitomy 89885 XP Untouchable Star 4 | 15.06.2026 - 18:50 Uhr

    eines der wenigen Spiele die ich im EA unterstützen werde.

    Nach Eversapce 2, BG3 und Pioneers of Pagonia das vierte Spiel.

    Denn hier hat man wieder ein Spiel wo das ganze Team mit Herzen hinter dem Projekt steht.

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    • de Maja 353245 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.06.2026 - 19:38 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Kurze Frage, ist Pioneers of Patagonia auch mal für die Konsolen gedacht? Hab so Bock auf eine Siedler 2 Alternative.

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      • Kitomy 89885 XP Untouchable Star 4 | 15.06.2026 - 20:17 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Kann ich mir nicht vorstellen.
        Vor allem ist das Team glaube dafür viel zu klein um das auf die Konsole umzusetzen. Die haben ja glaub nicht mal 25 Entwickler.

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  5. EdgarAllanFloh 137910 XP Elite-at-Arms Gold | 15.06.2026 - 18:52 Uhr

    Tierische Begleiter brauch ich nicht. Außer es ist ein Knallrümpfiger Kröter. Aber auf Amsterdam hab ich Bock.

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  6. d4wGkw0n 58640 XP Nachwuchsadmin 8+ | 15.06.2026 - 19:29 Uhr

    Interessanter Titel.
    Werde mir mal den Prolog auf Steam anschauen.

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  7. de Maja 353245 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.06.2026 - 19:40 Uhr

    Die Grafik ist jetzt nicht so besonders und der Prolog auch sehr langatmig aber ich werde das Spiel trotzdem unterstützen, alleine schon wegen dem Ärger mit Ubisoft.
    Würde mich freuen wenn es am Ende besser performt als AC Hexe 😅

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  8. Robilein 1289960 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.06.2026 - 20:05 Uhr

    Sieht sehr gut aus finde ich. Ich hoffe es wird ein Erfolg. Da würde sich Ubisoft ganz schön ärgern 😂😂😂

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    • Kitomy 89885 XP Untouchable Star 4 | 15.06.2026 - 20:20 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Als da die ersten Bilder zu sehen waren hieß es bei UbiSoft:

      NOTFALL MEETING !!!! 🤣

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      • Robilein 1289960 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.06.2026 - 21:30 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Da muss ich gleich an das „If Playstation made by EA“ Video denken mit dem „employee of the month“😂😂😂

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  9. Rotten 130465 XP Elite-at-Arms Bronze | 15.06.2026 - 23:38 Uhr

    Bin echt gespannt auf die Umsetzung, Amsterdam kenn ik recht gut 🛹 vielleicht erkenn ik was wieder 😹✌🏻

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