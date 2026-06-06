1666 Amsterdam: Neues Action-Adventure von Assassin’s-Creed-Schöpfer enthüllt

Patrice Désilets hat beim Summer Game Fest erstmals 1666: Amsterdam vorgestellt. Das neue Projekt von Panache Digital Games setzt auf eine düstere Geschichte, übernatürliche Elemente und eine Erzählung, die sich über mehrere Zeitebenen erstreckt.

Schauplatz ist das Amsterdam des Jahres 1666 – eine Stadt, die von Reichtum, Macht und verborgenen Einflüssen geprägt wird. Im Zentrum der Handlung stehen sogenannte Originals, mysteriöse Wesen, die seit Jahrhunderten unter den Menschen leben und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten für eigene Zwecke einsetzen.

Die Geschichte folgt Noa Brooklyn, die als sogenannte Collector geboren wurde und von den Zaindaris auf eine Bestimmung vorbereitet wird, die sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Parallel dazu spielt Aaron eine wichtige Rolle, der aus dem Jahr 1999 stammt und die Welt durch die Augen einer Katze erlebt.

Ein wesentliches Merkmal von 1666: Amsterdam ist die Erzählstruktur. Die Handlung erstreckt sich über die Jahre 1666, 1999 und die Gegenwart. Jede Zeitebene soll neue Hinweise auf ein größeres Mysterium liefern, das die verschiedenen Ereignisse miteinander verbindet.

Bereits jetzt können Spieler einen ersten Blick auf die Spielwelt werfen. Ein kostenloser Prolog steht auf Steam und im Epic Games Store bereit und bietet rund 30 Minuten an Story-Inhalten. Darin erleben Spieler Noas Einführung in ihre Rolle als Collector und treffen eine frühe Entscheidung über einen Begleiter, der sie auf ihrem Weg unterstützen wird.

Zu den angekündigten Features gehören mehrere Zeitebenen, unterschiedliche Begleiter, narrative Entscheidungen und eine Welt voller geheimer Einflüsse, deren wahre Hintergründe erst nach und nach enthüllt werden.

1666: Amsterdam erscheint 2026 im Early Access für PC. Konsolenversionen sind für einen späteren Zeitpunkt geplant.