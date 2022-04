2K Games: Gerücht: Rocket League Konkurrent in Entwicklung

Rocket League genießt bisweilen eine Art Monopol, da es wenig bis keine Mitbewerber für diese spezielle Nische gibt. Doch die Entwickler von 2K Games haben scheinbar vor, das zu ändern!

Laut einem Gerücht befindet sich ein Spiel in Entwicklung, das den vorläufigen Namen „Gravity Goal“ trägt. Bei diesem Spiel soll es ähnlich wie bei Rocket League darum gehen, mit Fahrzeugen Tore zu schießen. Es gibt allerdings deutliche Unterschiede zwischen den beiden Spielen.

In „Gravity Goal“ fahren die Spieler Motorräder, die den Lightcycles von Tron sehr ähneln sollen, anstatt der kleinen Auto-Flitzer bei Rocket League. Darüber hinaus verfolgt das Spiel wohl eine etwas offensivere Haltung, da ihr auch Discs werfen könnt, um euren Gegner zu verlangsamen oder sein Zweirad zu beschädigen.

Die Matches werden wie bei dem flitzenden Mitbewerber in 1v1, 2v2 oder 3v3 ausgetragen. Ein futuristischer Grafikstil mit einer Menge heller LEDs soll das Ganze abrunden.

Laut dem Gerücht, auf dem all diese Informationen beruhen, befindet sich das Spiel für PC, PlayStation 5, und Xbox Series X|S in Entwicklung. Dazu gab es angeblich Ende letzten Jahres einen geschlossenen Alpha-Test, was für eine Ankündigung in den nächsten Monaten sprechen könnte.

Wie bei allen Gerüchten in der Videospielwelt solltet ihr all diese Informationen mit einer gewissen Skepsis betrachten und auf offizielle Informationen warten.