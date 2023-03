2K Games: LEGO-Rennspiel wird diese Woche enthüllt

Der Publisher 2K Games wird diese Woche ein neues Videospiel enthüllen. LEGO postete dazu schon einen Teaser, der die Enthüllung für den 23. März ankündigt. Wir haben ihn euch unten eingebunden.

Bereits im Vorfeld tauchte mit LEGO 2K Drive auch der potenzielle Name des Spiels auf.

Verantwortlich für das Rennspiel soll Visual Concepts sein, die sich mit den Spielreihen WWE und NBA bereits einen Namen gemacht haben.

LEGO 2K Drive wird voraussichtlich der erste Titel aus einer neuen Vereinbarung zwischen 2K Games und der LEGO-Gruppe sein, die laut Berichten die Lizenz für mehrere Spiele erworben haben soll.

We are not supposed to say anything 😉 but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG

— LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023