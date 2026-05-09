2K Games: Neuer NFL 2K-Ableger eingestellt

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Die Entwicklungsarbeiten an einem neuem Ableger der NFL 2K-Reihe wurden eingestellt.

Anfang bis Mitte der 2000er noch einer der großen Konkurrenten von EAs Madden NFL, liegt die NFL 2K-Reihe mittlerweile seit über 20 Jahren brach. Mit ESPN NFL 2K5 datiert der letzte Hauptableger aus dem Jahr 2004.

Obwohl 2K Games im Jahr 2020 einen neuen Vertrag für die NFL-Lizenz unterzeichnete, resultierte daraus bisher lediglich der Free-to-Play-Mobile-Card-Battler NFL 2K Playmakers, welcher aufgrund mangelnden Interesses schon nach einem Jahr eingestellt wurde.

Dass sich Fans auch weiterhin keine großen Hoffnungen auf ein neues NFL 2K machen brauchen, erklärt jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick im Interview mit Stephen Totilo und bestätigt indirekt die Einstellung des Projekts. Die Entwicklungsarbeiten hätten schlicht nicht zu dem Ergebnis geführt, das man sich erhofft hatte:

„Was wir uns kreativ erhofft hatten, ist nicht zustande gekommen. Einige der Dinge, die wir versucht haben, haben kreativ nicht funktioniert.“

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7 Kommentare Added

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    • HakunaTraumata 126470 XP Man-at-Arms Gold | 09.05.2026 - 08:55 Uhr
      Antwort auf Evilski

      Danke mein reden. Da wird aber wohl Nix mehr kommen da EA damals irgendwas an der Steuerung patentiert hat das 2k das nicht nutzen darf oder konnte. Nur bewegen wir uns bei EA wie bei allen EA Titeln seit über 10 Jahren im Rückschritt

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  3. HakunaTraumata 126470 XP Man-at-Arms Gold | 09.05.2026 - 08:55 Uhr

    Wenn es so einfach wäre und nicht nur um Geld geht dann würde ich als nhl die Lizenz mehrmals vergeben und nicht nur EA mit ihrem Grottenspiel

    0
  4. DrFreaK666 264870 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.05.2026 - 09:06 Uhr

    Football… Mega uninteressant.
    Da finde ich nur Slap Fighting dümmer

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