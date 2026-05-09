2K Games: Neuer NFL 2K-Ableger eingestellt

Anfang bis Mitte der 2000er noch einer der großen Konkurrenten von EAs Madden NFL, liegt die NFL 2K-Reihe mittlerweile seit über 20 Jahren brach. Mit ESPN NFL 2K5 datiert der letzte Hauptableger aus dem Jahr 2004.

Obwohl 2K Games im Jahr 2020 einen neuen Vertrag für die NFL-Lizenz unterzeichnete, resultierte daraus bisher lediglich der Free-to-Play-Mobile-Card-Battler NFL 2K Playmakers, welcher aufgrund mangelnden Interesses schon nach einem Jahr eingestellt wurde.

Dass sich Fans auch weiterhin keine großen Hoffnungen auf ein neues NFL 2K machen brauchen, erklärt jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick im Interview mit Stephen Totilo und bestätigt indirekt die Einstellung des Projekts. Die Entwicklungsarbeiten hätten schlicht nicht zu dem Ergebnis geführt, das man sich erhofft hatte:

„Was wir uns kreativ erhofft hatten, ist nicht zustande gekommen. Einige der Dinge, die wir versucht haben, haben kreativ nicht funktioniert.“