2XKO: Caitlyn bringt Season 1 sofort auf ein neues Level

Caitlyn betritt in 2XKO die Arena und eröffnet Season 1 mit präzisen Angriffen, taktischer Kontrolle und einem explosiven Einstand auf allen Plattformen.

Mit einem frischen Gameplay Trailer bestätigt Riot Games, dass Caitlyn in 2XKO zum Start von Season 1 spielbar sein wird.

Der Champion aus dem League of Legends-Universum erweitert das Roster um einen Charakter, der auf Distanzkontrolle, präzise Fähigkeiten und taktische Raumbeherrschung setzt. Spieler können sie am 20. und 21. Januar auf PC, Xbox Series X S und PlayStation 5 ausprobieren.

Der Trailer zeigt, wie Caitlyn ihre typischen Fähigkeiten in das schnelle Kampfsystem des Free to Play Titels einbringt. Ihre Fallen, gezielten Schüsse und kontrollierten Setups sollen dafür sorgen, dass sie Gegner konstant unter Druck hält und in explosiven 2v2 Duellen klare Vorteile schafft.