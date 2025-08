2XKO: Closed Beta startet im September

Riot Games kündigt die Closed Beta sowie einen neuen Champion für das Fighting-Spiel 2XKO an.

Die Closed Beta ist ab 09. September für Windows zugänglich und wird zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S ausgeweitet.

Spielfortschritt in 2XKO wird plattformübergreifend erzielt, sodass Spieler auch nach der Closed Beta unabhängig von PC oder Konsole gleichermaßen auf ihre Accountinhalte zugreifen können.

Teilnehmer der vergangenen öffentlichen Play-Tests Alpha Lab 1 und/oder Alpha Lab 2 erhalten automatisch Zugang zur Closed Beta auf PC. Neue Spieler können sich über folgenden Link anmelden: 2xko.riotgames.com/beta.

Zusätzlich zur Closed Beta kündigt Riot Games an, dass der Charakter Vi, bekannt aus League of Legends und Arcane, als spielbarer Champion in 2XKO verfügbar sein wird. Besucher:innen der Evo Las Vegas können Vi dort auf dem Showfloor in der 2XKO-Booth anspielen.

2XKO ist ein Free-to-Play, Tag-Team-basiertes Fighting-Spiel, welches in einer neuartigen Interpretation von Runeterra angesiedelt ist, der Spielwelt von League of Legends.