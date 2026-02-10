2XKO: Entwicklerteam wird deutlich verkleinert

Riot Games gibt die deutliche Verkleinerung des Entwicklerteam hinter dem Prügelspiel 2XKO bekannt.

In einer emotionalen Botschaft wendet sich Executive Producer Tom Cannon an Spieler und Fans von 2XKO, um eine deutliche Verkleinerung des Entwicklerteams bekannt zu geben.

Zwar sei es dem Spiel gelungen, nach seiner Veröffentlichung im Januar die Kernzielgruppe anzusprechen, die Dynamik habe allerdings nicht ausgereicht, um weiterhin ein großes Entwicklerteam beisammen zu halten.

Auch mit dem dann verkleinerten Team werde man weiterhin am für die Competitive Series 2026 festgelegten Fahrplan festhalten und intensiv an von den Fans geforderten Verbesserungen arbeiten, so Cannon weiter.

Zudem betont er, dass betroffene Mitarbeiter eine großzügige Abfindung erhalten und von einer Kündigungsentschädigung profitieren, sollten sie keine neue Stelle innerhalb des Studios finden.