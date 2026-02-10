2XKO: Entwicklerteam wird deutlich verkleinert

In einer emotionalen Botschaft wendet sich Executive Producer Tom Cannon an Spieler und Fans von 2XKO, um eine deutliche Verkleinerung des Entwicklerteams bekannt zu geben.
Zwar sei es dem Spiel gelungen, nach seiner Veröffentlichung im Januar die Kernzielgruppe anzusprechen, die Dynamik habe allerdings nicht ausgereicht, um weiterhin ein großes Entwicklerteam beisammen zu halten.
Auch mit dem dann verkleinerten Team werde man weiterhin am für die Competitive Series 2026 festgelegten Fahrplan festhalten und intensiv an von den Fans geforderten Verbesserungen arbeiten, so Cannon weiter.
Zudem betont er, dass betroffene Mitarbeiter eine großzügige Abfindung erhalten und von einer Kündigungsentschädigung profitieren, sollten sie keine neue Stelle innerhalb des Studios finden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich eigentlich cool mit den Legends aus League, schade…aber Marvel Tokon sieht eindeutig besser aus imo.
… Und es wird auch 80€ kosten, ist nur auf PS5/PC Verfügbar… Und wenn man sich Arc System Works Track-Record ansieht wahrscheinlich nur für Online-PvP nützlich.
Ob das Kampfsystem am Ende übertrieben viele Sub-Systeme hat oder viel zu simpel um Spaß zu machen… Da hat ASW ja auch schon in beiden Richtungen geliefert.
2XKO ist ein F2P Spiel, welches für ein Fan-Projekt ein erstaunlich gutes Kampfsystem aufgestellt hat.
Gut zu wissen 👍🏼
Die Closed Beta von Tokon war Hammer?
Vielleicht schau ich mal bei 2XKO mal rein.
Leider sind Fighitng games nix für mich.
Ja bei Fight spielen bin ich mittlerweile auch raus gibt zu viele die dann noch Kämpfer für Kämpfer als Dlc verkauft.
Wollte eigentlich Mal reinschauen, scheint aber nicht so gut zu laufen.
Immer schade, wenn Teams verkleinert werden. Aber das Game hatte mich wirklich 0 interessiert.
Ich habe es etwas angespielt – bis auf das furchtbare Tearing wirklich gut gelungen.
Allerdings auch sehr wenige Figuren, die meisten davon kosten natürlich Geld und es hat nur PvP.
Klar, es ist ein F2P Spiel, aber bevor ich da überhaupt etwas versuche braucht es schon mehr um mich zu kriegen.
Wenn man sich anschaut wie viele Jahre es I Entwicklung war ist es verständlich. Ich wette die meisten haben den Release nicht einmal mitbekommen.