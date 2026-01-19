2XKO: Neuer Champion und Battle Pass enthüllt

Mit einem neuen Launch-Trailer kündigt Riot Games den Beginn von 2XKO Season 1 an. Das Fighting-Game, das kostenlos auf Xbox Series X S, PlayStation 5 und PC gespielt werden kann, legt am 20. und 21. Januar 2026 offiziell los und bringt zum Auftakt mehrere neue Inhalte mit.
Im Mittelpunkt steht ein neuer Champion, der das Roster erweitert und frische Kombinationsmöglichkeiten ins Spiel bringt. Parallel dazu startet ein neuer Battle Pass, der kosmetische Belohnungen und zusätzliche Herausforderungen bietet.
Der Trailer zeigt erste Eindrücke der kommenden Season und deutet an, wie sich das Spieltempo und die Dynamik mit dem neuen Charakter verändern.
Season 1 markiert den Beginn der langfristigen Unterstützung für 2XKO. Mit dem zweitägigen Startfenster möchte das Team sicherstellen, dass Spieler weltweit ohne Verzögerung einsteigen können. Neben dem Champion und dem Battle Pass sollen weitere Inhalte folgen, die das Spiel kontinuierlich erweitern.
Sicher ganz spaßig für einige Runden, will derzeit nur keine Zeit in solchen Free2play Titeln verschwenden.
Ach verdammte Axt! Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt das der Release diesen Monat ist. Hab kein Puffer für Speicher, da wird entweder ein Game wieder dran glauben müssen oder ich spiele das Game erst später.
look gefällt mir sogar sehr.
Bald is es soweit , sieht interessant aus , nen battlepass werd ich mir aber sicher nicht holen .
Bei solchen Spielen wird man Online rund gemacht wie Bus Lenker