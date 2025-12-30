2XKO: Riot Games bestätigt versehentlich Release‑Datum im Januar

5 Autor: , in News / 2XKO
Übersicht
Image: Riot Games

2XKO‑Leak auf YouTube: Riot bestätigt Release‑Datum – Fighting‑Fans feiern den großen Januar‑Launch!

Riot Games bringt sein Free‑to‑Play‑Tag‑Fighting‑Game 2XKO offiziell am 20. Januar 2026 auf den Markt.

Das Veröffentlichungsdatum wurde durch einen versehentlich veröffentlichten Trailer auf YouTube bekannt, der die Early‑Access‑Phase als abgeschlossen markiert und den vollständigen Launch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt.

Spieler können die Konsolenversionen bereits im PlayStation Store und im Microsoft Store auf ihre Wunschliste setzen, während sie auf die Veröffentlichung warten. Mit dem Starttermin rückt 2XKO in die finale Phase seiner Entwicklung und bereitet sich darauf vor, als vollwertiger Multiplayer‑Fighting‑Titel in die kompetitive Szene einzusteigen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 2XKO

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DanSanAliaMi 75765 XP Tastenakrobat Level 3 | 30.12.2025 - 22:56 Uhr

    Ich mag fighting Games. Werde ich Mal weiter beobachten
    Ist das im arcane Universum oder ein neues ?

    1
  3. Wartenaufwunder 145630 XP Master-at-Arms Gold | 30.12.2025 - 23:10 Uhr

    Dann müssten ja 2 große fighting Games im Januar kommen 👍🏽

    Bin da eigentlich ziemlich raus…

    0
  5. Rotten 90265 XP Posting Machine Level 1 | 31.12.2025 - 01:15 Uhr

    Ik mag solche Games 😅✌🏻 werd ik mir ma auf die Liste setzen, ma sehen wie et sich anfühlt beim zocken 😅 danke für die Info

    0

Hinterlasse eine Antwort