2XKO: Riot Games bestätigt versehentlich Release‑Datum im Januar

Riot Games bringt sein Free‑to‑Play‑Tag‑Fighting‑Game 2XKO offiziell am 20. Januar 2026 auf den Markt.

Das Veröffentlichungsdatum wurde durch einen versehentlich veröffentlichten Trailer auf YouTube bekannt, der die Early‑Access‑Phase als abgeschlossen markiert und den vollständigen Launch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt.

Spieler können die Konsolenversionen bereits im PlayStation Store und im Microsoft Store auf ihre Wunschliste setzen, während sie auf die Veröffentlichung warten. Mit dem Starttermin rückt 2XKO in die finale Phase seiner Entwicklung und bereitet sich darauf vor, als vollwertiger Multiplayer‑Fighting‑Titel in die kompetitive Szene einzusteigen.