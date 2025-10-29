33 Immortals: Größtes Update mit neuen Waffen verfügbar

„Pride and Temperance“-Update bringt göttlichen Zorn und neue Waffen nach 33 Immortals.

Mit dem „Pride and Temperance“-Update erhält das kooperative Action-Roguelike 33 Immortals seine bislang umfangreichste Erweiterung.

Beim ID at Xbox Showcase zeigte man zwei neue Waffen: Crossbows of Pride und Glaive of Temperance. Sie eröffnen Spielern frische Kampfstrategien, während neue Systeme wie Ordeals, Armor Break und Chamber Objectives für zusätzliche Tiefe und Spannung sorgen.

Spieler erwartet ein herausforderndes Abenteuer voller Überraschungen, das sie mitten in den göttlichen Zorn katapultiert.