343 Industries: Inkompetente Führung soll für Entlassungen verantwortlich sein

Für viele Mitarbeiter von Microsoft hat das neue Jahr richtig mies begonnen, denn rund 10.000 Arbeitsplätze werden abgebaut. Wir haben darüber berichtet.

Von den Entlassungen betroffen sind Entwickler der Xbox Game Studios, darunter befindet sich auch das für Halo Infinite verantwortliche 343 Industries.

Einer, der sich wohl glücklich schätzen kann, nicht von der Entlassungswelle betroffen gewesen zu sein, ist Patrick Wren. Im Oktober 2021 verließ er 343, nachdem er dort acht Jahre als Senior Multiplayer Designer angestellt war.

Wren, der jetzt bei Respawn Entertainment an Star Wars Jedi: Survior arbeitet, verschaffte sich nach der Bekanntgabe der Entlassungswelle ein wenig Luft. Auf Twitter gab er einer inkompetenten Führung die Schuld für die Entlassungen bei 343 Industries. Halo Infinite hätte sich zudem in einem viel besseren Zustand befinden sollen.

„Die Entlassungen bei 343 hätten nicht passieren dürfen und Halo Infinite sollte sich in einem besseren Zustand befinden. Der Grund für beides ist die inkompetente Führung an der Spitze während der Entwicklung von Halo Infinite, die massiven Stress für diejenigen verursacht hat, die hart daran arbeiten, Halo zum Besten zu machen, was es sein kann.“

„Die Leute, mit denen ich jeden Tag gearbeitet habe, haben sich für Halo begeistert und wollten etwas Großartiges für die Fans schaffen. Sie setzten sich für ein besseres Halo ein und wurden dafür entlassen.“

„Die Entwickler, die noch da sind, arbeiten hart an diesem Traum. Seht euch Forge an. Seid nett zu ihnen in dieser schrecklichen Zeit.“