343 Industries: Microsoft strukturiert Führungsteam um

Heute Morgen haben wir über Veränderungen in der Führungsebene bei 343 Industries, dem Entwicklerstudio von Halo, berichtet. So wird die bisherige Studiochefin Bonnie Ross ihren Posten aus medizinischen Gründen aufgeben.

In dem Zuge kündigte Microsoft eine Umstrukturierung in der Führung von 343 an. Die bisherige Rolle von Ross wird in drei Teile aufgesplittet, für die jeweils eine Person verantwortlich sein wird.

So wurde Production Lead Pierre Hintze per sofort zum Studiochef ernannt, wie Windows Central schreibt. Er überwacht nun die weitere Entwicklung von Halo Infinite, Halo: The Master Chief Collection und künftige Projekte.

Außerdem wird das Führungsteam um neue Positionen erweitert. Unter anderem wurde Bryan Koski zum General Manager of Franchise ernannt. Für den Bereich Business and Operations ist jetzt Elizabeth Van Wyck zuständig.