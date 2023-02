343 Industries: Studio startet mit Unreal Engine von vorn laut Bericht

Autor:, in / 343 Industries

In einem neuen Bericht heißt es, dass 343 Industries die Halo-Produktion neu startet und dabei auf die Unreal Engine setzen wird.

343 Industries soll weiterhin das Herz und die Seele von Halo sein. Dies haben nicht nur die Verantwortlichen des Studios bekannt gegeben, sondern auch Phil Spencer gesagt.

Doch nach den zahlreichen Entlassungen scheint man bei 343 den Resetknopf gedrückt zu haben, dies berichtet zumindest Jason Schreier von Bloomber. Demnach heißt es, dass mit den Personaländerungen auch der Schalter umgelegt wurde auf die Unreal Engine zu wechseln. Die Slipspace Engine sei eines der größten Probleme in der Entwicklung von Halo Infinite gewesen und der Hauptgrund, warum es so viele Probleme gab und sich der Nachschub so mühsam gestaltet hat. Pierre Hintze soll demnach dafür gesorgt haben, dass 343 Industries künftig von der Slipspace Engine auf die Unreal Engine wechseln wird.

Ein erstes Projekt, dass Certain Affinity mit 343 Industries umsetzt, hört auf den Projektnamen „Tatanka“ und soll womöglich ein Battle Royale-Ableger werden, wobei sich die Entwicklung bei den ganzen Umständen derzeit noch in andere Richtungen ändern kann.