35MM: Postapokalyptische Reise durch Russland beginnt im März

Der Indie-Publisher Sometimes You gibt bekannt, dass 35MM am 02. März 2022 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 9,99 Euro erscheinen wird.

Die Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen können in den nächsten zwei Wochen bis zur Veröffentlichung mit einem Rabatt von 20 % vorbestellt werden:

35MM ist eine neue Version des ersten Spiels von Sergey Noskov – dem Entwickler hinter 7th Sector und In Rays of the Light. Diese überarbeitete Version des ursprünglichen PC-Spiels kommt mit aktualisierten Grafiken und einem exklusiven Fotomodus.

Über 35MM

Eine post-apokalyptische Geschichte über zwei Reisende, die sich auf eine lange Reise durch das Ödland begeben, das die Menschen nach der Pandemie zurückgelassen haben. Die Katastrophe hat einen Großteil der Weltbevölkerung vernichtet, die Infrastruktur ist zusammengebrochen und das gemeinsame Leben ist nur noch in der Erinnerung geblieben.

Die Zeiten, in denen sich der Mensch die Umwelt angepasst hat, sind vorbei, und nun muss er sich, um zu überleben, den Veränderungen anpassen. Ihr werdet den Charakter übernehmen müssen, dessen Weg durch verlassene Städte in Russland, durch Felder und Wälder eines riesigen Landes und sogar durch eine geheime unterirdische Anlage führt.

In dieser Abenteuergeschichte könnt ihr eine Reihe interessanter Schauplätze des postapokalyptischen Russlands genauer erkunden, die mit einer Vielzahl von Gegenständen und Geheimnissen gefüllt sind. Während der Reise sammelt ihr Vorräte, Nahrung, Batterien und Waffen, löst Quests und treibt die Handlung voran, die im Finale je nach eurem Vorgehen mehrere Varianten aufweist.