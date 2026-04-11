3on3 Freestyle: Enthüllt neuen Karrieremodus mit komplett frischem Gameplay

3on3 Freestyle zeigt neue Details: Mit dem Karriere-Modus wurde eine neue Solo-Erfahrung vorgestellt, die Spielern einen strukturierten Fortschritt und gezieltes Lernen ermöglicht. Der Modus richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Rückkehrer und setzt auf ein klar aufgebautes PvE-System.

Im Zentrum steht ein stufenbasierter Ablauf, bei dem Spieler ihren gewählten Charakter durch verschiedene Abschnitte führen. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei schrittweise an, wodurch grundlegende Spielmechaniken, Positionierung und strategische Entscheidungen im Laufe des Fortschritts vermittelt werden. Dieser Ansatz sorgt für einen zugänglichen Einstieg und ermöglicht gleichzeitig eine kontinuierliche Verbesserung.

Der Karrieremodus ist stark auf die Entwicklung einzelner Charaktere ausgelegt. Jeder Charakter verfügt über eigene Stufen, die mit zunehmendem Fortschritt anspruchsvoller werden. Höhere Schwierigkeitsgrade bringen nicht nur größere Herausforderungen, sondern auch exklusive Ressourcen, die direkt in die Weiterentwicklung investiert werden können. Zusätzlich lassen sich Bedingungen anpassen, etwa durch stärkere KI-Gegner oder veränderte Regeln, wodurch sich der Schwierigkeitsgrad individuell gestalten lässt.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen roguelike-inspirierte Elemente. Zu Beginn jeder Stufe wählen Spieler aus zufälligen Verstärkungen, die das Gameplay beeinflussen und während eines gesamten Durchlaufs aktiv bleiben. Diese Entscheidungen wirken sich langfristig aus und erfordern eine durchdachte Herangehensweise. Nach Abschluss aller Stufen und dem Wechsel in eine höhere Schwierigkeit werden die Effekte zurückgesetzt, wodurch neue Kombinationen und Strategien entstehen.

Auch das Fortschrittssystem ist eng mit dem Gameplay verknüpft. Durch das Abschließen von Stufen werden exklusive Ressourcen verdient, die sowohl in charaktergebundene als auch in allgemeine Fortschrittsbäume investiert werden können. Das sorgt für eine nachhaltige Entwicklung über mehrere Charaktere hinweg und belohnt das Abschließen kompletter Schwierigkeitsstufen zusätzlich.

Der Karrieremodus integriert sich nahtlos in bestehende Systeme. Bereits entwickelte Charaktere können genutzt und weiter verbessert werden, ohne das Gleichgewicht im kompetitiven Mehrspielermodus zu beeinflussen. Fortschritte aus dem Modus bleiben auf den Solo-Bereich beschränkt, wodurch faire Bedingungen im PvP gewahrt bleiben.