3on3 Freestyle: Offizielles Spiel des Phygital-Basketball-Events 2026

3on3 Freestyle wird offizieller Titel für Phygital Basketball bei den Games of the Future 2026 in Astana.

Die Games of the Future (GOTF) haben bekannt gegeben, dass 3on3 Freestyle von Joycity der offizielle Spieltitel für den Phygital-Basketball-Wettbewerb bei den Games of the Future 2026 wird. Das Event findet im Sommer in Astana statt und kombiniert digitale Wettkämpfe mit realer sportlicher Leistung.

Der Phygital-Basketball-Wettbewerb läuft vom 29. Juli bis 3. August 2026 und bringt Teams aus der ganzen Welt zusammen. Insgesamt wird ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar ausgeschüttet. Austragungsort ist der Athletics Sports Complex „Qazaqstan“ in Astana mit 7.000 Sitzplätzen.

Der Wettbewerb beginnt im digitalen Teil mit dem Spiel 3on3 Freestyle, das für sein schnelles Gameplay und seinen Streetball-Stil bekannt ist. Die Ergebnisse aus dieser Phase werden anschließend in den physischen 2-gegen-2-Basketball übernommen, der das Gesamtergebnis entscheidet.

Bereits qualifiziert sind unter anderem Team Apex aus Südafrika, Dangerous aus Montenegro und Pepesqueros A aus Guatemala. Weitere Teams stammen aus den Games of the Future Abu Dhabi 2025, darunter PBC Astana und der amtierende Champion LIGA PRO TEAM. Die letzten Startplätze werden im Rahmen der Phygital Contenders 2026 Astana vom 10. bis 13. Juni im Ushkempirov Martial Arts Palace vergeben.

Insgesamt sollen mehr als 900 Teilnehmer aus über 50 Ländern an den Games of the Future 2026 teilnehmen, begleitet von über 100.000 erwarteten Fans vor Ort. Die Organisatoren sehen das Event als wachsende Verbindung zwischen klassischem Sport und Gaming.

3on3 Freestyle war bereits bei den Games of the Future 2025 in Abu Dhabi vertreten, wo die Veranstaltung insgesamt fast 849 Millionen digitale und TV-Aufrufe erzielte. Laut Veranstaltern soll die erneute Zusammenarbeit den Ausbau des sogenannten „phygitalen“ Sports weiter vorantreiben.