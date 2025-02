4A Games: Entwicklerstudio arbeitet weiterhin an Metro

Kürzlich präsentierte das Entwicklerstudio Reburn, vormals 4A Games Ukraine, per Ankündigungstrailer den dystopischen Sci-Fi-Shooter La Quimera, bei dem es sich um das erste eigenständige Projekt des Studios handelt.

Via X gratulierte 4A Games jetzt seinen ehemaligen Kollegen zur Ankündigung. Gleichzeitig versicherte man, dass man weiterhin unverändert mit seinem Kernteam voller Serien-Veteranen mit voller Kraft am nächsten Metro-Ableger arbeite:

„Herzlichen Glückwunsch an unsere ukrainischen Brüder und Schwestern bei Reburn zur Ankündigung von La Quimera, von denen einige ehemalige Kollegen sind.“

„Zur Klarstellung: Wir haben uns weder umbenannt noch in irgendeiner Weise verändert. Dieselben Gründer und das schlagende Herz der Metro-Serie arbeiten weiterhin am nächsten Metro-Spiel in unseren Studios in der Ukraine, auf Malta und via Remote. Wir arbeiten auch weiterhin an unserer anderen neuen IP, wie bereits in früheren Studio Updates erwähnt.“

„Wir können es kaum erwarten, den 15. Geburtstag von Metro im März mit euch allen zu feiern.“