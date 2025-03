4A Games: Metro Update zum 15. Jahrestag

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Metro-Reihe hat 4A Games ein Video veröffentlicht, das die Entwicklung der Serie würdigt und sich bei der treuen Community bedankt.

Die Ursprünge der Metro-Serie reichen 20 Jahre zurück, als 4A Games inspiriert von Dmitry Glukhovskys Online-Roman „Metro 2033“ mit der Entwicklung des gleichnamigen Spiels begann. Seitdem hat sich die Serie zu einer globalen Marke mit Millionen von Spielern entwickelt. Die enge Zusammenarbeit mit Glukhovsky setzt sich fort, insbesondere bei der Entwicklung des nächsten Metro-Titels.

4A Games beschäftigt mittlerweile über 200 Mitarbeiter an zwei Standorten: 150 Entwickler in Kiew, Ukraine, und das Hauptquartier in Sliema, Malta. Derzeit arbeitet das Studio an zwei AAA-Projekten: dem nächsten Metro-Spiel und einer neuen, noch nicht angekündigten IP. Trotz der Herausforderungen durch die anhaltenden Konflikte in der Ukraine versichert 4A Games, dass die Arbeiten an beiden Projekten fortgesetzt werden.

4A Games plant im Laufe des Jahres verschiedene Events, Angebote und Inhalte auf den Metro-Social-Media-Kanälen, um das Jubiläum zu feiern und der Community zu danken. Spieler sind eingeladen, ihre Lieblingsmomente der letzten 15 Jahre unter dem Hashtag #Metro15 zu teilen.

Das Studio betont, dass das nächste Metro-Spiel veröffentlicht wird, sobald es fertiggestellt ist, und bedankt sich für die Unterstützung und Geduld der Fans.

Das Video gibt es hier zu sehen: