4A Games: Ukraine-Krieg beeinflusst Story des nächsten Metro-Ablegers

Ein Großteil der Mitarbeiter des ukrainischen Entwicklerstudios 4A Games ist von dem mittlerweile seit elf Monaten wütenden Krieg in der Ukraine betroffen. In einem neu veröffentlichten Update kündigt das Studio nun an, trotz aller Widrigkeiten weiter an seinen verschiedenen Projekten zu arbeiten und zuvor genannte Ziele einhalten zu wollen.

Doch nicht nur die Arbeitsumstände des Studios haben sich durch den hautnah erlebten Krieg verändert. Auch die Herangehensweise an den nächsten Teil der Metro-Reihe wurde beeinflusst, wie 4A Games erklärt:

„Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Metro-Serie schon immer eine starke politische und Antikriegs-Botschaft hatte. Ja, wir wollten immer unterhalten und in unsere post-apokalyptische Welt eintauchen, aber es gab auch eine größere Geschichte zu erzählen. Und der Krieg in der Ukraine hat uns dazu gebracht, neu darüber nachzudenken, um welche Art von Geschichte es im nächsten Metro gehen sollte.“ „All die Themen von Metro – Konflikte, Macht, Politik, Tyrannei, Unterdrückung – sind jetzt Teil unserer täglichen Lebenserfahrung. Also nehmen wir sie auf und weben sie mit einem neuen Ziel in das Spiel ein.“

Das nächste Metro-Spiel, bei dem es sich wie bei den vorherigen Titeln um ein storybasiertes Einzelspielererlebnis handeln wird, ist aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung. Ein separates Entwicklerteam arbeitete zudem an einem Multiplayer-Spiel im Metro-Universum.