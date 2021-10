505 GAMES: Rückblick zur Showcase der Tokyo Game Show 2021

Autor:, in / 505 GAMES

Schaut euch den Rückblick zu den kommenden Spielen von 505 Games von der Tokyo Game Show 2021 an.

505 Games präsentierte sich auf der Tokyo Game Show 2021 mit dem „Upcoming Titles Showcase“ und einem Auftritt im Xbox Live-Stream. Eine Aufzeichnung haben wir unten für euch eingebunden.

Beim ersten offiziellen Auftritt von 505 Games bei der TGS nach Bildung eines neuen Teams in Japan wurden einige der wichtigsten bevorstehenden Projekte des Publishers beleuchtet.

Die Schöpfer der klassischen Suikoden-RPG-Reihe bei Rabbit & Bear Studios präsentierten stolz einen ersten Eindruck von dem PC-Gameplay des Städtebau-RPG Eiyuden Chronicle: Rising. In der Aufzeichung unten gibt es bei 34:49 einen kurzen Blick in die Welt, die Story und die Charaktere sowie Einsichten in Risings Interaktionen mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, dem mit Spannung erwarteten JRPG, das 2023 erscheint.

Als Nächstes rückte die atemberaubende Weltenbau-Sandbox Grow: Song of the Evertree ins Rampenlicht. Zum ersten Mal wurde die drollige Welt auf Nintendo gezeigt. Der für den BAFTA-Award nominierte Komponist Kevin Penkin (Florence, Star Wars: Visions), der bereits mit dem Crunchyroll Award ausgezeichnet wurde, gewährte Insider-Informationen über den bewegenden Soundtrack des Spiels.

Sobald Grow am Dienstag, den 16. November auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gestartet ist, können die Spieler Welten erschaffen und den Evertree heilen.

Zum Koop-Monsteraufzucht-JRPG Re:Legend gab es neues Nintendo Switch-Material samt Kommentaren vom Entwickler Magnus Games Studio.

Der neue Trailer zu Rescue Party: Live! zeigte noch vor dem Start einer Demo beim Steam Next Fest, die bis Donnerstag, den 7. Oktober spielbar ist, den rasanten und spaßigen Championship-Modus.

Der UNTURNED-Schöpfer Nelson Sexton enthüllte den bevorstehenden Elver-DLC für das Zombie-Survival-Spiel und den Start des Spiels auf PlayStation 5 und Xbox One X|S im Winter.

Außerdem präsentierte 505 Games herzerwärmendes Material über einen 93-jährigen Großvater und dessen Enkel, die gemeinsam eine tolle Zeit mit der begeisterten Rennsimulation Assetto Corsa Competizione von 505 haben.

Der Tokyo Game Show 2021 Xbox Live Stream bot 505 Games eine weitere Gelegenheit, drei bevorstehende Projekte ins Rampenlicht zu rücken. Rabbit & Bear Studios gewährten erste Einblicke in Eiyuden Chronicle: Rising auf Xbox.

Re:Legend präsentierte einen neuen 4-Spieler-Gameplay-Trailer. Und es wurden die grafischen Verbesserungen der First-Person-Parkour-Action im Cyberpunk-Stil von Ghostrunner gezeigt, das am Dienstag, den 28. September auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 startete.