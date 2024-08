63 Days: Release-Termin im September festgelegt

Der 1. August ist der 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands. Der tapfere Versuch, die polnische Hauptstadt Warschau zu befreien und die deutsche Besatzung zurückzuschlagen, dauerte genau dreiundsechzig Tage, bevor er sein tragisches Ende fand.

Der Titel 63 Days ist eine Hommage an die unwahrscheinlichen, tragischen Helden, zeichnet aber auch ein angemessenes Bild dessen, was vielleicht ein verzweifelter Versuch war, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Was 1944 in Warschau geschah, ist eine Erinnerung an den scheinbar nie endenden, sich wiederholenden Kreislauf, in dem Geschichten wie diese in der Geschichte und in der Gegenwart in Ländern auf der ganzen Welt widerhallen.

Der Zweite Weltkrieg und der Warschauer Aufstand sollten als Warnung an unsere Generation über die Kosten des Krieges gesehen werden. Wir neigen dazu, den Wert des Lebens zu vergessen und zu vergessen, wie viele ihr Leben im Kampf für Frieden und Freiheit geopfert haben.

Die Hauptfiguren in 63 Days sind ganz normale Menschen, deren Leben durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus den Fugen geraten ist.

Im Kern ist 63 Days ein isometrisches Echtzeit-Taktikspiel, das in die Fußstapfen von Destructive Creations‘ Vorgänger War Mongrels tritt und auf dessen Spielmechanik aufbaut.

Spieler, die auf der Suche nach einem taktischen Spiel sind, können sich auf eine bewährte Formel gefasst machen, die von einer hochwertigen Grafik, neuen Gameplay-Elementen und der Musik des legendären Adam Skorupa unterstützt wird.

63 Days wird am 26. September 2024 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4|5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.