7 Horizons: Plattformer mit Comic-Atmosphäre angekündigt

RedDeerGames, globaler Publisher und Entwickler von Indie-Spielen wie Brawl Chess und Cyber Protocol, hat seine neueste Produktion angekündigt – 7 Horizons, einen wunderschönen Plattformer mit Shooter-Elementen, der auf klassische Plattformer wie Rayman und Mega Man anspielt.

7 Horizons wird im Laufe des Jahres auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series S|X-Konsolen erscheinen.

Rayman trifft Mega Man

7 Horizons ist ein Plattformer mit Shooter-Elementen, der in der einzigartigen kosmischen Welt angesiedelt ist – alles mit Comic-Atmosphäre, Humor und wunderschöner handgezeichneter Grafik. Das Spiel ist im Comic-Stil gehalten, was eine einzigartige Welt schafft, in der ihr zum Superhelden werdet.

Jetzt wird ein Held gebraucht

In 7 Horizons spielt ihr als Jelly, der, wie sein Name schon sagt, eine Qualle ist, die ihre Form verändern kann. Dank dieser Fähigkeit könnt ihr die Gestalt und die Fähigkeiten von Menschen annehmen, denen ihr begegnet.

Mit Hilfe dieses einzigartigen Talents reist ihr durch die Galaxie, um euren Mentor zu befreien und die Wahrheit über den Eindringling – Distortion – zu erfahren.

Jelly und seine Freunde

An der Seite von Jelly spielt man als seine Freunde von anderen Planeten, von denen jeder über andere Fähigkeiten und Waffen verfügt. Eine Boombox, die in der Lage ist, Glaswände zu zerbrechen, oder die Fähigkeit, vertikale Wände hochzuklettern, sind nur einige von ihnen.

Entdeckt eine kosmische Welt

Jahrtausende lang existierten die Sechs Welten in Harmonie miteinander. Sie waren durch eine geheimnisvolle Energie, die Essenz, miteinander verbunden, die auf jedem Planeten eine andere Form annahm.

Das Gleichgewicht wurde jedoch durch die Ankunft von Distortion gestört, einer mysteriösen Kreatur von der Größe eines Globus, unter deren Einfluss sich die Wesen der Sechs Welten zu verändern begannen…

Jeder Planet ist eine neue Herausforderung

In 7 Horizons werdet ihr viele Planeten besuchen, von denen jeder mit seiner einzigartigen Mechanik und seinem Design eine neue Erfahrung bietet. Ihr habt eine Menge zu tun, wenn ihr das Universum vom Bösen befreit, und auf jedem Planeten findet ihr viele Geheimnisse und Feinde, die ihr besiegen müsst.

Haufenweise Monster

Ihr springt, rennt, fliegt manchmal und schießt fast immer ungefragt – da kommt bestimmt keine Langeweile auf. Das i-Tüpfelchen sind die riesigen Bosse! Diese Monster werden euch sicherlich unter die Haut gehen!

Eine Comicbuch-Galaxie

Bei all der Action solltet ihr euch einen Moment zurücklehnen und eure Augen auf den wunderschönen Landschaften der bunten Planeten ruhen lassen!

Die handgezeichneten Grafiken sind etwas, das 7 Horizons auszeichnet. Vom gallertartigen Planeten bis zum Land der Wolken wurde jedes der Biome sorgfältig entworfen, um den Charakter des Planeten vollständig widerzuspiegeln.

Features

Rayman trifft Mega Man

viele spielbare, interessante Charaktere

abwechslungsreiche und reichhaltige Levels

ein wenig PENG PENG! …

… aber auch Plattformherausforderungen.

Handgezeichnete Comic-Grafiken …

… und Comic-Humor.

mächtige Feinde und noch mächtigere Bosse!

und Leckereien. Viele, viele Leckereien.

Schaut euch hier den Trailer sowie erste Screenshots zur Ankündigung von 7 Horizons an: