70s-style Robot Anime Geppy-X: PlayStation-Kultklassiker jetzt für Xbox erhältlich

70s-style Robot Anime Geppy-X ist ein japanischer PlayStation-Kultklassiker. Zum Release hat Bliss Brain einen Launch-Trailer veröffentlicht, der eine der größten Überraschungen des Spiels in den Mittelpunkt stellt: den Auftritt des neuen Heldenroboters Geppy-XX.

Die Geschichte von Geppy-X orientiert sich bewusst an klassischen Super-Roboter-Anime der 1970er-Jahre. Zur Hälfte des Abenteuers erhält das Heldenteam mit Geppy-XX eine verbesserte Version seines Mechs – und damit verändert sich nicht nur das Gameplay.

Ganz wie in einer klassischen Anime-Serie wird auch das Eröffnungsintro ausgetauscht. Der Titel wechselt von Geppy-X zu Geppy-XX, während das Opening mit der zweiten Strophe des Titelsongs fortgesetzt wird und den Eindruck einer neuen Staffel vermittelt.

Der Launch-Trailer stellt außerdem eine neue Pilotin vor, die sich dem Team im zweiten Teil der Geschichte anschließt und eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf übernimmt.

Für die Neuauflage wurden sämtliche Anime-Sequenzen anhand der originalen Betacam-Masterbänder in HD restauriert. Spieler können jederzeit zwischen den überarbeiteten Zwischensequenzen und der ursprünglichen PlayStation-Version wechseln.

Das ursprünglich 1999 ausschließlich in Japan veröffentlichte Spiel kombiniert vollständig animierte Zwischensequenzen mit verzweigten Storypfaden und klassischer Side-Scrolling-Shooter-Action. Während der Kämpfe kann in Echtzeit zwischen drei verschiedenen Kampfstilen gewechselt werden.

70s-style Robot Anime Geppy-X ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich. Eine Demoversion gibt es ebenfalls. Hier geht es zum Download für Xbox.