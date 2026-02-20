8BitDo 64 Bluetooth Controller: Kultige Classic Grey Edition im März auch in Europa

Game Outlet Europe kündigt den europäischen Release des 8BitDo 64 Bluetooth Controllers in Classic Grey für den 20. März 2026 an.

Game Outlet Europe bestätigt die bevorstehende Veröffentlichung des 8BitDo 64 Bluetooth Controllers in der Classic Grey Edition für den europäischen Markt. Der Controller erscheint am 20. März 2026 und richtet sich an Spieler, die klassische N64 Designs mit moderner Technik verbinden möchten.

Der Controller wurde von 8BitDo für aktuelle und kommende Plattformen entwickelt und kombiniert ein an die 90er Jahre angelehntes Layout mit zeitgemäßen technischen Standards.

Kernstück sind die Hall Effect Sensing Joysticks, die mithilfe elektromagnetischer Sensoren arbeiten und damit das Risiko von Stick Drift eliminieren sollen. Ergänzt wird dies durch einen Metallring am Joystick, der die Haltbarkeit erhöht und eine gleichmäßige Bewegung sicherstellen soll.

Der Controller ist vollständig kompatibel mit der Nintendo Switch Online Bibliothek und bietet eine angepasste Tastenbelegung für N64 Titel. Darüber hinaus unterstützt er Bluetooth und USB C, wodurch er auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Android und PC genutzt werden kann.

Zu den modernen Funktionen gehören ein Home Button, ein Screenshot Button, Rumble Unterstützung sowie eine konfigurierbare Turbo Funktion.

Die Classic Grey Edition orientiert sich farblich am Originaldesign der N64 Ära. Dazu gehören der rote Start Button sowie die blau grünen A/B Tasten, die das Erscheinungsbild der frühen 3D Spiele prägten.

Neben den bereits erhältlichen Varianten in Schwarz und Weiß stellt diese Edition die ikonischste Farbvariante dar.

Laut Game Outlet Europe soll der Controller nicht nur nostalgische Spieler ansprechen, sondern auch technische Schwächen früherer Hardware beheben. Die Classic Grey Edition erscheint am 20. März 2026 zu einem empfohlenen Preis von 39,99 Euro in allen europäischen Regionen.