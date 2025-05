8BitDo Arcade Controller Range: Unglaublich schlank, unverschämt fortschrittlich

Game Outlet Europe, ein unabhängiger Distributor von Videospielen und Gaming-Zubehör und Teil von Embracer Freemode, kündigte heute die brandneue 8BitDo Arcade Controller-Serie an, den ultimativen Controller für die FGC (Fighting Game Community) und Arcade-Fans weltweit!

Der 8BitDo Arcade Controller wird voraussichtlich im Juli 2025 in Europa ausgeliefert und kann ab heute vorbestellt werden.

Er wird in zwei Varianten erhältlich sein: eine offiziell lizenzierte Xbox-Version (kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC) und eine Standard-Version (kompatibel mit Nintendo Switch und Windows PC).

Der vielleicht fortschrittlichste Arcade-Controller, der jemals hergestellt wurde, ist für Profis, wettbewerbsorientierte Spieler und Fans von Controllern im Arcade-Stil gedacht.

Der neue Arcade Controller ist unglaublich schlank und ideal für Turnierreisen. Er ist fast so groß wie ein Blatt A4-Papier, nur 1,6 cm dünn und fast ein Drittel so groß wie der Standard 8BitDo Arcade Stick.

Ihr habt die Wahl: Entscheidet euch für die kabelgebundene Variante, um minimale Latenz und maximale Kontrolle bei Turnieren zu genießen – oder wählt die kabellose Version, um flexibel und komfortabel zu spielen. Dank einer stabilen 2.4G-Funkverbindung über den mitgelieferten Adapter, der magnetisch in der Controller-Basis aufbewahrt wird, seid ihr kabellos bestens versorgt.

Alternativ könnt ihr auch einfach ein Kabel anschließen. Die Standardversion bietet euch zusätzlich Bluetooth-Konnektivität für die Switch, was euch noch mehr Freiheit gibt. Im kabellosen Betrieb sorgt ein leistungsstarker Li-Ionen-Akku für bis zu 40 Stunden Spielzeit – je nach Nutzung.

Mit dem 8BitDo Arcade Controller erlebt ihr unübertroffene Präzision und ultraschnelle Eingaben. Das klassische Arcade-Design mit einer einzigen Aktionstaste pro Funktion und einem präzisen Vier-Wege-Layout ermöglicht es euch, Kombos schneller und zuverlässiger als je zuvor auszuführen.

Ihr könnt den Controller individuell anpassen: Belegt die programmierbaren Tasten neu – auf der Xbox-Version P1 und P2, bei der Standardversion P1 bis P4 – und passt sie an eure bevorzugten Spielhaltungen oder Szenarien an. Diese intuitive Anpassung erlaubt es euch, auch komplexe Kampfkombinationen mit Leichtigkeit und Genauigkeit umzusetzen. Wenn ihr versehentliches Drücken vermeiden möchtet, könnt ihr die programmierbaren Tasten sogar mit den mitgelieferten flachen Tastenkappen deaktivieren.

Die Arcade Controller wurden mit Fokus auf den professionellen Einsatz entwickelt und bringen esports-taugliche Features wie SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) und eine Turniersperre mit, die für maximale Fairness und Kontrolle sorgen.

Besonders praktisch: Mit dem dynamischen Tastenlayout der Standardversion passt sich die visuelle Darstellung automatisch an, wenn ihr zwischen dem Switch- (S-Eingang) und dem PC-Modus (X-Eingang) wechselt – ganz ohne Umdenken beim Spielen.

Auch das Design überzeugt: Magnetische, klappbare Metallfüße bieten zwei mögliche Neigungswinkel für optimalen Komfort und Stabilität. Die Frontplatte aus gehärtetem, fingerabdrucksicherem Glas sieht nicht nur edel aus, sondern lässt sich auch mühelos reinigen. Eine rutschfeste Silikonmatte an der Unterseite sorgt für festen Stand auf jedem Untergrund – selbst bei hitzigen Matches.

Die Steuerung? Einfach und direkt! Das unabhängige Bedienfeld oben links am Controller erlaubt euch eine intuitive Steuerung von Lautstärke, RGB-Beleuchtung und Tastenbelegung – ganz ohne komplizierte Tastenkombinationen. Drehen, klicken, loslegen!

Für alle unter euch, die ihren Controller modden möchten: Die Geräte sind für Hot-Swap-Modifikationen ausgelegt. Mit 16 mechanischen Low-Profile-Switches von Kailh Wizard, die ihr nach Belieben austauschen könnt, passt ihr den Controller vollständig euren Vorlieben an.

Über die leistungsstarke 8BitDo Ultimate Software könnt ihr weitere umfangreiche Anpassungen vornehmen – darunter präzise Tastenbelegung, verschiedene RGB-Beleuchtungsmodi (Xbox-Version), SOCD-Einstellungen, Firmware-Updates und mehr.

Die 8BitDo Arcade Controller erscheinen am 15. Juli 2025 in Nordamerika und am 15. August 2025 in Europa. Vorbestellungen sind ab sofort möglich!

Die Standardversion wird voraussichtlich 89,99 € / 74,99 £ kosten, die offiziell lizenzierte Xbox-Version liegt bei 99,99 € / 84,99 £.